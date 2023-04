Landkreis Dillingen

AWV räumt auf: So viel Müll wird im Landkreis Dillingen gesammelt

Plus Bei der Aktion "Der AWV räumt auf" haben dieses Jahr Tausende Freiwillige Müll aus der Natur entfernt - ein Rekord. Was sie dabei so finden.

Von Christina Brummer, Susanne Klöpfer

Wie eine stolze Jagdmannschaft haben sie sich aufgereiht. Nur tragen sie keine Tarnfarben, sondern knallorange Warnwesten. Bewaffnet mit großen Müllsäcken, Greifarmen und jeder Menge Idealismus. Ihre Beute: ein kaputter Gartenstuhl, alte Autoreifen, Eisenschrott, Plastikflaschen. Tausende Menschen, vom Grundschulkind bis zur Seniorengruppe, haben sich in den vergangenen Wochen aufgemacht, um in Wäldern, entlang von Flüssen, am Rande von Äckern und Wiesen und in Ortschaften Unrat aufzusammeln. Was bringt die Aktion des Abfallwirtschaftsverbands und machen diese Arbeit nur Freiwillige?

Tausende Freiwillige unterstützen die Aktion "Der AWV räumt auf"

Jedes Jahr im Frühjahr ruft der Abfallwirtschaftsverband Nordschwaben zur Aktion "Der AWV räumt auf": Viele Vereine und Schulklassen haben bei der Flursäuberung vom 20. März bis 1. April mitgemacht. Ob Plastikverpackungen, Flaschen, Einweg-E-Zigaretten oder Fahrräder, die Helfenden haben einiges gefunden und auf den Recyclinghof gebracht.

