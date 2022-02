Baby-Boom während Corona: Gibt es im Landkreis Dillingen wieder mehr Babys?

Plus Die Corona-Pandemie hat 2020 einen kleinen Baby-Boom ausgelöst. Hat sich dieser Trend im Jahr 2021 im Landkreis Dillingen fortgesetzt?

Wie der Freistaat verzeichnete auch der Landkreis Dillingen im ersten Corona-Jahr 2020 ein Geburtenhoch. Ob diese vergleichsweise hohe Anzahl an Geburten der Pandemie mit ihren Lockdowns geschuldet ist, kann von der Statistik nicht erfasst werden. Doch es gibt Auffälligkeiten. Denn gerade in den Monaten November und Dezember 2020 und Januar bis April 2021 erblickten im Vergleich zu den schon starken Geburtenjahrgängen 2018 und 2019 auch im Landkreis Dillingen mehr Kinder das Licht der Welt.