Bäckerinnen aus dem Kreis Dillingen bringen frischen Wind in die Backstube

In der aktuellen Zuckerguss-Ausgabe gibt es viele frühlingshafte Rezeptideen – von der aufwendigen Torte bis zum fruchtigen Dessert.

Nach dem trüben Winter steigt mit dem beginnenden Frühjahr bei vielen jetzt die Lust auf kulinarische Experimente. Da kommt die neue Zuckerguss-Ausgabe unserer Zeitung gerade recht. Das Heft liefert viele frühlingshafte Rezepte – von der aufwendigen Torte bis zum fruchtigen Dessert. Dazu beigetragen haben erneut viele Bäckerinnen aus dem Landkreis Dillingen.

Zitrusfrüchte stehen dieses Mal im Mittelpunkt

Zitrusfrüchte, frische Früchtchen, Kuchen, Torten sowie "Klein & Fein", so sind die einzelnen Kapitel mit den Rezepten überschrieben, die frischen Wind in die heimische Backstube bringen können. Die Dillingerin Petra Gottschalk ist mit einer leckeren Zitronenroulade vertreten, die Mandarinenschnitten von Helga Grimminger, ebenfalls aus der Kreisstadt, lassen einem schon beim Anblick das Wasser im Mund zusammenlaufen. Das Zitronen-Buttermilch-Dessert der Steinheimerin Anja Hungbaur scheint ebenso ein Gedicht zu sein. Oder wollen Sie doch lieber den Caipirinha-Kranz backen, den die Wertingerin Elisabeth Ullmann in der Kategorie Zitrus vorschlägt? Maria Tenschert aus Zusamaltheim trägt mit dem Rezept Zitronen-Gugelhupfe zur Vielfalt des Zuckerguss-Heftes bei.

Das ist das Magazin "Zuckerguss" 1 / 4 Zurück Vorwärts Das „Zuckerguss 27“ enthält auf 76 Seiten zahlreiche schmackhafte Rezepte unserer Leserinnen und Leser.

Himbeer-Vanille-Zebrakuchen, Erdbeer-Holunder-Torte oder Cheesecake-Bowl mit Früchten, dieses Mal dreht sich wieder alles um frühlingshafte Leckereien. Von Torten, über Kuchen bis hin zu kleinen Köstlichkeiten ist für jeden Geschmack das Richtige dabei.

Ein Spezial-Kapitel rund um Zitrusfrüchte und einzigartige Rezept-Tipps regionaler Konditormeister machen direkt Lust zum Ausprobieren.

Das Magazin „Zuckerguss“ ist zum Preis von 6,95 Euro bei allen Service-Partnern unserer Zeitung, bei ausgewählten Buchhandlungen sowie im Onlineshop unter www.augsburger-allgemeine.de/shop erhältlich. Zusätzlich gibt es eine Bestellhotline [08 21] 777 - 44 44. Kleiner Tipp: Mit dem Zuckerguss-Jahres-Abo sparen Sie 40% gegenüber dem Einzelkauf. Abo-Infos unter: www.augsburger-allgemeine.de/backen

Die Gundelfingerin Maja Traut setzt auf eine Lemon-Curd-Torte, sie hat für unser Heft aber auch einen Kuchen gebacken – eine Schokoring-Milchstraße mit Quarkfüllung und Früchten. Die Aprikosen-Blaubeerschnitte der Dillingerin Helga Grimminger schaut ebenfalls sehr gut aus, Anja Hungbaurs Rhabarber-Schmand-Kuchen macht Lust aufs Nachbacken. Prächtige Torten haben unsere Bäckerinnen aus dem Landkreis natürlich auch im Repertoire: Die Dillingerin Sandra Greck verrät das Rezept für die Solerotorte. Lisa Wagner, ebenfalls aus Dillingen, schlägt eine Himbeer-Wickeltorte vor, die Lust aufs Probieren macht. Die Wertingerin Elisabeth Ullmann hat auch "Kleines und Feines" im Programm – Rote-Beete/Johannisbeer-Muffins.

Auch drei Profis sind mit ihren Rezepten vertreten

Im Zuckerguss-Heft haben nicht nur 39 Bäckerinnen aus der Region für tolle Rezepte gesorgt. Auch die drei Profis Jörg Hurler, Johannes Felkel und Eduard Walenta sind mit ihren Backideen vertreten. Zudem gibt es Sonderseiten rund um die Zitrusfrüchte und interessante Fakten zu den Vitaminbomben. (bv)