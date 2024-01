Bälle, Winterzauber und Sonne: Die Wochenendtipps im Kreis Dillingen

Das Wochenende ist wieder voller Faschingsevents. Gleich vier Faschingsgesellschaften feiern ihre Hofbälle. Doch nicht nur für Faschingsfans ist etwas geboten.

Das Wetter bleibt am Wochenende kalt bis eisig. Den niedrigen Temperaturen kann man trotzen, indem man bei den zahlreichen Faschingsbällen das Tanzbein schwingt – oder sich die Schlittschuhe anschnallt. Was am Wochenende im Kreis Dillingen alles los ist.

Fasching am Wochenende im Kreis Dillingen

Der Faschingskalender hält wieder viele Veranstaltungen bereit. Die kurze Saison sorgt auch am Samstag und Sonntag für den geballten Faschingsspaß in der Region. Die Laudonia in Lauingen, die Glinken in Gundelfingen und die Hallo Wach in Donaualtheim starten mit ihren Hofbällen am Samstag um 19 Uhr, bei den Schlossfinken in Höchstädt beginnt der Hofball um 18.30 Uhr.

Zudem steigen weitere Faschingsbälle, so beispielsweise der der SSV Glött am Samstag ab 19.30 Uhr in der Sporthalle oder der Eröffnungsball des Faschingsverein Dischingen um 20 Uhr in der Egauhalle. Am Sonntag bleibt es beim bunten Treiben: Da kommen vor allem die Kinder auf ihre Kosten beim Kinderball der Schlossfinken um 13.30 Uhr in der Höchstädter Nordschwabenhalle, beim Kinderball der Laudonia, ebenfalls um 13.30 Uhr in der Stadthalle in Lauingen, und beim Kinderhofball der Bachtalia um 13 Uhr in der Bachtalhalle in Syrgenstein.

Winter-Ausflüge am Wochenende im Kreis Dillingen

Wer am Wochenende dem Fasching entfliehen und den Winter genießen will, kann dies zum Beispiel beim Eislaufen tun. Dafür muss man nicht extra in die Eishalle nach Burgau fahren. Für den kleinen Laufspaß sorgt auch eine vereiste Fläche in Wertingen-Gottmannshofen. Auf einer Wiese zwischen dem Wertinger Kreisverkehr und der OMV-Tankstelle an der Donauwörther Straße kann jeder und jede mit Schlittschuhen vorbeikommen und auf eigene Gefahr laufen.

Wer sich zurücksehnt in die Zeit der Weihnachts- und Adventsmärkte, für den hat die Kulturoase Lauingen eine Veranstaltung parat. Beim Hotel Kastanienhof wartet, passend zu den Temperaturen, der Winterzauber auf Fans von Glühwein, Punsch und Co. Laut Veranstalter gibt es Musik und ein buntes Programm. Geöffnet ist die Kulturoase am Freitag, Samstag und Sonntag zwischen 17.30 und 21 Uhr.

PV-Anlagen-Vortrag in Gundelfingen

Wer über eine Solaranlage auf dem eigenen Dach oder Balkon nachdenkt, kann sich am Samstag bei der Feuerwehr in Gundelfingen informieren. Zum Solartag am neuen Feuerwehrhaus können Interessierte die Solarmodule und die zugehörigen technischen Einrichtungen besichtigen. Zudem gibt es um 10 Uhr einen Vortrag eines Solarfachberaters.