Bahnstreik im Kreis Dillingen: Warten auf den Zug

Der Streik der Eisenbahngewerkschaft hat im Kreis Dillingen nur geringe Auswirkungen – trotz fehlenden Schienenersatzverkehrs.

Ob er auf die Gleise darf, fragt der Junge: "Da kommen doch eh keine Züge." Die Mama ist trotzdem dagegen: "Nein, das ist gefährlich!", mahnt sie. Die junge Frau sitzt mit ihrem sechsjährigen Sohn am Dillinger Bahnhof, es ist Freitagvormittag. Trotz Streik hofft sie, dass hier irgendwann ein Zug kommt. Der um 10.40 Uhr ist schon mal ausgefallen. Jetzt warten die beiden auf den nächsten Zug in 45 Minuten. Eigentlich will sie nur nach Lauingen, sagt sie. "Die Busverbindungen sind aber so schlecht, da warten wir lieber hier." Warum die Bahnmitarbeiter streiken, weiß sie gar nicht, toll findet sie es aber nicht. "Wenn ich zum Beispiel nicht zur Arbeit komme wegen des Streiks, könnte ich meinen Job verlieren."

Die Agilis, die die Strecke im Kreis Dillingen bedient, teilte schon am Mittwoch mit, dass es wohl zu "massiven Einschränkungen" kommen werde und ab dem Betriebsstart am Freitag sämtliche Zugfahrten ausfallen. Ab 11 Uhr wolle man den Betrieb wieder aufnehmen, dennoch müsse man mit Ausfällen rechnen. Mitarbeiter der Agilis seien jedoch nicht am Streik beteiligt, so das Verkehrsunternehmen.

Die Schüler im Kreis Dillingen kamen trotz Streik pünktlich

Doch welche Auswirkungen hatte der erneute Arbeitskampf im Landkreis Dillingen? In den Schulen gab es offenbar kaum Probleme. Im Sekretariat des Dillinger Bonaventura-Gymnasiums erfährt man, dass die Schülerinnen und Schüler alle pünktlich zum Unterricht erschienen sind. Ähnlich ist die Lage bei der Donau-Realschule in Lauingen. Man habe sogar auf einen Hinweis an die Schüler- und Elternschaft verzichtet, da die Busse ja wie gewohnt fahren, heißt es dort.

Unweit der Donau-Realschule liegt die Berufsschule Lauingen. Auch dort hat der Streik nicht zu einem Schülerschwund geführt, wie die stellvertretende Schulleiterin Anja Behnke mitteilt. Viele der Schülerinnen und Schüler kämen entweder mit dem Auto oder wohnten im Wohnheim. Behnke sieht eher Probleme, weil viele Berufsschüler, die aus ganz Südbayern nach Lauingen kommen, am Wochenende für gewöhnlich die Heimreise antreten. "Die Straßenbauer machen am Freitag eigentlich immer früher Schluss, damit sie ihre Züge erwischen", sagt Behnke.

