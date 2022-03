Bahnverkehr im Landkreis Dillingen: Agilis baut Züge um

Das Eisenbahnunternehmen Agilis, das unter anderem zwischen Ulm und Donauwörth fährt, will Reisenden und Pendlern mehr Komfort bieten.

Fahrgäste, die im Netz Mitte von Agilis unterwegs sind, reisen demnächst in noch komfortableren Zügen. Die ersten modernisierten Triebfahrzeuge sind seit kurzem im Streckennetz unterwegs, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Sie bieten mehr Platz für Fahrräder sowie viele praktische Ausstattungen.

Im Netz Regensburg/Donautal hat Agilis die Ausschreibung gewonnen und darf damit in seinem Bestandsnetz bis mindestens 2036 weiterfahren. „Unsere Fahrgäste sollen bei jeder Fahrt sehen und spüren, dass Zugfahren bequemer und praktischer ist als Autofahren“, sagt Geschäftsführer Gerhard Knöbel.

Mehr Klapptische für die zweite Klasse

Für die Netzerweiterung nach Nürnberg, die ab 2024 gilt, wurden 23 moderne Mireo-Züge von Siemens bestellt. Nun werden die Züge aus der Bestandsflotte nacheinander einem Update unterzogen. Die Mehrzweck- und Einstiegsbereiche wurden großzügig gestaltet, was vor allem Familien und Freizeitreisenden entgegenkommt. Der Klappsitz neben der Tür entfällt. Dafür entsteht mehr Raum für Gepäck oder Fahrräder. Zudem soll es kostenloses W-Lan geben.

In der zweiten Klasse wird es mehr Ablagefläche durch Klapptische geben. In der ersten Klasse wird die Sitzplatzanordnung optimiert. In den Vierersitzgruppen kann man seine Füße demnächst unter klappbaren Tischen ausstrecken. Neben der neuen Innenausstattung hält in die Flotte mehr moderne Technik Einzug. In jedes Fahrzeug wird ein automatisches Fahrgastzählsystem integriert. (pm)

