Bankmitarbeiter unterstützen Tafeln in der Region

Beschäftigte der VR-Bank Donau-Mindel eG spenden 7.000 Euro für gemeinnützige Einrichtungen.

Den Abschluss einer besonderen Aktion feierte die VR-Bank Donau-Mindel eG. Die Mitarbeiter hatten in der Vorweihnachtszeit einen Aufruf innerhalb der Belegschaft gestartet, um gemeinsam für Menschen in Not zu sammeln. Die Bank unterstützte das Vorhaben mit dem Versprechen, jeden gespendeten Betrag dabei aus Bankmitteln zu verdoppeln. Nun erfolgte die Übergabe von insgesamt 7.000 Euro an die Dillinger Tafel sowie die Tafel Günzburg/ Burgau.

In einer kleinen Feierstunde nahmen Mitglieder des Betriebsrats und die Vorstände der VR-Bank die symbolische Übergabe der Spenden an die Vertreter der Tafeln vor. Diese berichteten bei der Veranstaltung in Günzburg von ihrer täglichen Arbeit und den Herausforderungen, welche diese mit sich bringt. Die Tafel-Mitarbeiter bedankten sich auch im Namen der Bedürftigen herzlich für die großzügige Unterstützung und betonten, wie wichtig solche Initiativen für ihre Arbeit sind. Unisono hoben Alois Kleebaur, Jörg Roller (beide Dillinger Tafel) sowie Mathias Abel (Tafel Günzburg/Burgau) das besondere Engagement der Mitarbeiter hervor: „Es ist wirklich etwas Außergewöhnliches, dass diese Spende von den Mitarbeitern ausgeht. Nur durch solche Spenden und das ehrenamtliche Engagement vieler Einzelner können wir Menschen in Not helfen.“

Tafeln im Landkreis Dillingen und Günzburg

Die Tafeln, die 2004 (Günzburg/Burgau) bzw. 2005 (Dillingen) gegründet wurden, versorgen vor Ort jeweils mehrere Hundert Bedürftige mit Lebensmitteln und sonstigen Gegenständen des täglichen Bedarfs. Durch den Zustrom an vielen Flüchtigen aus der Ukraine als Folge des dortigen Krieges ist die Nachfrage nach Leistungen der Tafel vor Ort noch einmal stark gestiegen. Alexander Jall, Vorstandssprecher der VR-Bank, zeigte sich wie seine Vorstandskollegen begeistert über das Engagement seiner Kolleginnen und Kollegen: „Wir sind sehr stolz darauf, dass unsere Mitarbeiter gemeinsam einen so positiven Beitrag leisten. Diese Spende ist ein Sinnbild für unsere genossenschaftliche Idee: Was einer alleine nicht schafft, das schaffen viele.“

Bei der Spendenaktion der VR-Bank-Mitarbeiter, zu der sowohl auf der Weihnachtsfeier als auch über das bankeigene Intranet aufgerufen wurde, kamen insgesamt 3.365 Euro an Mitarbeiterspenden zusammen. Die Bank verdoppelte im Anschluss nicht nur jeden einzelnen Beitrag, sondern rundete den Gesamtbetrag am Ende auf die gerade Summe von 7.000 Euro auf. So erhält jede der beiden Tafeln 3.500 Euro, um damit bedürftige Menschen in der Region zu unterstützen. (AZ)

