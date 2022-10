Barbara Stamm war dem Landkreis Dillingen "aufs Engste verbunden"

CSU-Abgeordneter Georg Winter erinnert an die Zusammenarbeit mit der früheren Sozial- und Gesundheitsministerin. Für Oktober hatte er noch einen Termin mit ihr vereinbart.

Der Trauerstaatsakt für die langjährige Landtagspräsidentin und CSU-Politikerin Barbara Stamm findet am Freitag in Würzburg statt. "Mit dem Landkreis Dillingen war Barbara Stamm sowohl in ihrer Funktion als Sozial- und auch Gesundheitsministerin aufs engste verbunden", betont der CSU-Landtagsabgeordnete Georg Winter. Der Grund: Das Thema Krankenhaus habe immer wieder Stamms Einsatz erfordert, erläutert der Höchstädter.

Eine gute Verbindung zum früheren Landrat Anton Dietrich

Als Gesundheitsministerin habe die CSU-Politikerin die Investitionen in Wertingen und Lauingen unterstützt. Mit dem damaligen Landrat Anton Dietrich pflegte Stamm, wie Winter erinnert, stets "eine gute Verbindung zum Wohle des Landkreises Dillingen". Anton Dietrich hatte Barbara Stamm in seiner Zeit als Abgeordneter des Bayerischen Landtags kennen- und schätzen gelernt. Zusammen mit dem Stimmkreisabgeordneten Georg Winter habe Barbara Stamm viele Termine im Landkreis aus unterschiedlichsten Anlässen wahrgenommen.

Winter war Stamm bis zuletzt durch die Arbeit in der Bayerischen Landesstiftung verbunden

Bis zuletzt war der Höchstädter Abgeordnete mit ihr über die Bayerische Landesstiftung verbunden, Barbara Stamm als Vorstandsvorsitzende und Georg Winter als Vorsitzender des Arbeitsausschusses. Ihr letztes Treffen war die Stiftungsratssitzung am 12. Juli, bei der es gelang, kurzfristig den Zuschuss für das Neubauprojekt der Caritas in Dillingen auf über 347.000 Euro anzuheben. Einen weiteren Sitzungstermin hatte Winter bereits für Ende Oktober mit Barbara Stamm vereinbart. (AZ)

