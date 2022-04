Bauern aus dem Kreis Dillingen sprechen mit Glauber über die „Roten Gebiete“

Landwirte kämpfen gegen die Ausweisung einer Schutzzone von mehr als 15.000 Hektar in der Region. Beim Treffen mit dem Minister wird die einzelbetriebliche Verantwortung eingefordert.

Auf Wunsch der beiden Kreisobmänner Klaus Beyrer (Dillingen) und Karlheinz Götz (Donau-Ries) hat jetzt ein Treffen mit Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber (FW) in der Hauptgeschäftsstelle des Bayerischen Bauernverbands (BBV) in Augsburg stattgefunden. Im Herbst hatten Vertreter der Interessengemeinschaft „Rote Gebiete“ aus dem Kreis Dillingen im Gasthaus Krebs in Wertingen dem FW-Landtagsabgeordneten Johann Häusler eine Petition gegen die großflächige Ausweisung einer Schutzzone von mehr als 15.000 Hektar im südlichen Landkreis Dillingen übergeben.

Diese gehe alleine auf die Messstelle „GWK026“, die sogenannte Hösackquelle bei Wortelstetten, zurück. Außerdem kritisierten die Landwirte die Messstelle „GWK022“ im Kesseltal, die zum großen Teil Bauern im Landkreis Dillingen, aber auch viele landwirtschaftliche Betriebe im Nachbarkreis Donau-Ries in ihrer Bewirtschaftung einschränkt. Häusler versprach damals dem BBV-Kreisverband Dillingen ein persönliches Gespräch mit Glauber, das nun auf sein Betreiben und das Mitwirken des BBV-Bezirksgeschäftsführers Markus Müller zustandekam.

Es herrschte große Verwunderung

Gastgeber war der schwäbische BBV-Präsident Alfred Enderle, der sich selbst im Landkreis Dillingen aus erster Hand informierte. Auch der Landtags-Vizepräsident Alexander Hold (FW) folgte Häuslers Einladung. Beim Thema der Düngeverordnung herrschte große Verwunderung, da die Europäische Union Deutschland zum wiederholten Male angemahnt habe, dass nationale Vorgaben bisher nicht im ursprünglichen Sinne umgesetzt worden seien. Die Runde forderte einen Paradigmenwechsel weg von unzureichenden Messstellen hin zur Einzelverantwortung.

Die Teilnehmer waren sich laut Pressemitteilung mit Minister Glauber einig, dass eine möglichst verursachergerechte Bewertung der Situation vor Ort wichtig sei. Jeder Betrieb habe eine eigene Düngebilanz, die er vorlegen müsse. Wer mehr Dünger (Nitrat, Phosphor) ausbringe, als er über Ernte einbringt, müsse in der Bewirtschaftung eingeschränkt werden. Wer eine ausgeglichene Düngebilanz vorweise, dürfe nicht belastet werden. Damit stünden alle Betriebe in allen Gebieten in der Verantwortung, sich an die Vorgaben zu halten. Das bisherige Messnetz gewährleiste keinen Rückschluss auf einzelne Betriebe.

Was ist Stand der Flutpolder?

Beim Hochwasserschutz forderten die BBV-Vertreter ein Strategiewechsel. Die Polderplanungen gelte es auf das Notwendigste zu reduzieren. Stattdessen solle wesentlich mehr der Starkregen- und Grundschutz insbesondere an den Oberläufen unserer Gewässer und Flüsse in Angriff genommen werden. Glauber verwies hier auf eine Initiative des Umweltministeriums: An jedem Wasserwirtschaftsamt werde die kommunale Sturzflut-Beratung intensiviert. Damit können die Kommunen konkret beraten und gefördert werden.

Thema war auch die geplante Flächenstilllegung von vier Prozent bei der gemeinsamen europäischen Agrarpolitik (GAP). Hier machten sich die Herausforderungen aufgrund des Kriegs in der Ukraine mehr als deutlich sichtbar. Aktuell müsse selbst der Grüne Landwirtschaftsminister Cem Özdemir die Nutzung von ökologischen Vorrangflächen freigeben, um Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Anstatt einer festen Stilllegung fordert der Bauernverband zielgerichtete Maßnahmen ein. Die starre Stilllegung sei kontraproduktiv für die Versorgungssicherheit und greife massiv in die Betriebsstrukturen ein. Die getroffenen Entscheidungen gelte es dringender denn je zu überdenken. Glauber sicherte zu, dass auch ihm an machbaren, gangbaren und ausgewogenen Lösungen gelegen sei. Häusler und Hold versprachen, sich innerhalb der bayerischen Regierungskoalition massiv und nachhaltig für die berechtigten Interessen der bayerischen Landwirte in München und auch über den Bundesrat in Berlin einzusetzen. (pm)