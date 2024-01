Bauern protestieren bei Lauingen mit Mahnfeuern gegen die Regierung

Der Streik der Landwirte geht weiter. Bauern haben am Freitagabend auf einem Feld in der Nähe des Kreisels zwischen Lauingen und Dillingen Mahnfeuer entzündet.

Autofahrer, die von der Aktion im Vorfeld nichts mitbekommen hatten, dürften sich gewundert haben. Am Kreisverkehr zwischen Lauingen und Dillingen sind am Freitagabend auf einem Feld brennende Holzhaufen zu sehen. So mancher dürfte an die Johannisfeuer gedacht haben, die zur Sommersonnenwende entfacht werden. Aber wir befinden uns ja mitten im Winter. Des Rätsels Lösung: Der Streik der Landwirte geht auch in der Region weiter.

Bauern haben am Freitagabend auf dem Feld in der Nähe des Kreisverkehrs zwischen Lauingen und Dillingen mehrere Mahnfeuer entzündet, um gegen die Kürzungen bei der Agrardiesel-Subvention zu protestieren. Die von der Ampel-Regierung inzwischen in Aussicht gestellten Entlastungen reichen den Protestierenden nicht aus. „Wir wollen die komplette Rücknahme der Streichung bei der Steuerentlastung für den Agrardiesel“, sagt der Mödinger Landwirt Alexander Sinning.

20 Bilder Bauern und andere Bürger protestieren mit Mahnfeuern gegen Kürzungen Foto: Berthold Veh

Die Lauinger Bäuerin Alina Zacher, die durch die Fernsehsendung Trecker Babes bekannt wurde, hat das Mahnfeuer in Kooperation mit dem Bayerischen Bauernverband (BBV) unter dem Motto "Zu viel ist zu viel" organisiert. Sie glaube nicht so recht an die angekündigten Entlastungen. Grundsätzlich mangle es den Bauern auch an der Wertschätzung für ihre Arbeit, sagt Zacher. Etwa 100 Menschen, darunter nicht nur Landwirte, sind zu Beginn der Aktion gegen 17.30 Uhr auf das Feld gekommen. Einige von ihnen klagen gegenüber unserer Redaktion heftig über die Politik der Ampel-Regierung.

Der Frust über die Ampel-Regierung scheint groß

"Bin kein Bauer – Trotzdem sauer!", heißt es beispielsweise auf einem Aufkleber mit einer Ampel, den Bernhard und Beate Becherer mitgebracht haben. "Ich halte es für wichtig, dass die Landwirte weiter demonstrieren", sagt Bernhard Becherer. Alina Zacher hält es für sinnvoll, dass Landwirte und Bürger zusammenkommen, um sich auszutauschen. "Landwirtschaft macht alle satt, auch die Gegner, die sie hat", steht auf einem Banner, das an einem Traktor angebracht ist. Im Laufe des Abends werden es immer mehr Bürger und Bürgerinnen, die sich auf dem Feld des Hausener Landwirts Markus Launer treffen. An einem Wagen gibt es Bratwurst und Steak.

Am Montag voriger Woche legten Bauern den Verkehr teilweise lahm

Die Proteste der Bauern gegen die Kürzungen durch die Ampel-Regierung hatte im Landkreis Dillingen am Montag voriger Woche begonnen. Bauern legten dabei mit ihren Schleppern den Verkehr in der Region teilweise lahm. Am Dienstag gab es auf dem Festplatz in Dillingen eine Demo, die der Unternehmer Peter Haringer organisiert hatte. Zuvor hatte Haringer zu Kundgebungen gegen die geplante Aufstellung eines Flüchtlingszelts in Holzheim aufgerufen. Am Freitag voriger Woche lud schließlich der BBV zu einer weiteren, der bisher größten Kundgebung in der Region auf dem Dillinger Festplatz ein. Etwa 1000 Teilnehmende protestierten dabei gegen die Kürzung beim Agrardiesel. Mehr als 500 Schlepper wurden zur Demo aufgefahren.

Lesen Sie dazu auch