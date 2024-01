Landkreis Dillingen

vor 47 Min.

Bauernstreik: Pendler müssen im Landkreis Dillingen mehr Zeit einplanen

Plus Am Montag geht die Streikwoche der Landwirte los - pünktlich zum Schulstart. Und nicht nur die Bauern gehen auf die Straße. Was in dieser Woche los sein wird.

Von Jonathan Mayer

Wer diese Woche im Landkreis Dillingen mit dem Auto unterwegs ist, muss mit einigen Verspätungen rechnen. Denn der Region steht wie ganz Deutschland eine Streikwoche bevor. Die Landwirte gehen auf die Straße, um gegen geplante Maßnahmen der Bundesregierung zu demonstrieren. Und in Dillingen findet am Dienstag noch eine andere Demo statt.

Klaus Beyrer, Kreisobmann des Bayerischen Bauernverbands, erklärt, was kommende Woche ansteht: Am Montag finden zwei große Demos in Nördlingen und Donauwörth statt. Parallel wird auch in München demonstriert. Bei allen drei Veranstaltungen werden Landwirte aus dem Landkreis Dillingen teilnehmen, sagt Beyrer. Sie sind unterwegs mit Bussen und Autos, aber auch mit Schleppern. Ab frühmorgens muss man also mit einigen Traktoren auf den Straßen rechnen. Auch das Polizeipräsidium Schwaben-Nord informiert am Sonntag darüber, dass speziell am Montag auf den An- und Zufahrtsstraßen zu den Demos sowie im öffentlichen Nahverkehr mit Einschränkungen zu rechnen sei.

