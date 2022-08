Baustellen-Sommer: Hier müssen Sie im Landkreis Dillingen Umleitungen fahren

In den nächsten Wochen werden einige Kreis- und Staatsstraßen saniert. Ein Überblick darüber, wo es zu Verkehrsbehinderungen im Kreis Dillingen kommen kann.

Sommer, Sonne, Baustelle - klingt komisch, ist aber so. Denn mit Beginn der großen Sommerferien startet im Landkreis Dillingen auch die Baustellen-Zeit. Vor allem Kreis- und Staatsstraßen werden in den nächsten Wochen saniert, ausgebessert oder neu gemacht. Es kann dabei für die Verkehrsteilnehmer an manchen Stellen zu Verkehrsbehinderungen oder gar Umleitungen kommen. Wo derzeit im Landkreis Dillingen Straßenarbeiten stattfinden und welche Auswirkungen diese auf den Verkehr haben, haben wir zusammengefasst.

Neuer Radweg zwischen Warnhofen und Bissingen

So teilt der Landkreis Dillingen, der für die Kreisstraßen verantwortlich ist, vier aktuelle Baustellen mit. Die DLG 5 ist derzeit vom Radwegebau von Warnhofen nach Bissingen betroffen. Zu Behinderungen kann es noch bis voraussichtlich Mitte Dezember dieses Jahres kommen.

In unmittelbarer Nähe startet im September eine weitere große Baustelle: Der Ausbau der Ortsdurchfahrt Oberliezheim ist geplant. Dauer: mindestens bis Sommer 2023. Noch in diesem Herbst sollen dagegen die Arbeiten beim Ausbau der Ortsdurchfahrt Gaishardt beendet werden.

Nicht nur im Kesseltal wird derzeit fleißig gewerkelt. So ist die Ortsdurchfahrt Oberthürheim voraussichtlich noch bis 30. September gesperrt, die Arbeiten laufen auf Hochtouren. Noch im August soll in Gundelfingen eine neue Baustelle eröffnet werden. Geplant ist der Radwegebau von Gundelfingen nach Lauingen. Die Bauzeit beläuft sich, so teilt es das Landratsamt Dillingen auf Nachfrage mit, auf circa zwei Monate.

Ein Kreisverkehr in Holzheim

Nicht nur der Landkreis Dillingen baut. Auch das Staatliche Bauamt Krumbach hat einige Straßenprojekte im Sommer 2022 im Landkreis Dillingen. Im Überblick:

Lesen Sie dazu auch

Die Ortsdurchfahrt Buttenwiesen: Geplant ist ein gemeinschaftlicher Ausbau der Ortsdurchfahrt in drei Bauabschnitten, um unter anderem die Gehwegsituation zu verbessern. Wie? Einbau Querungshilfen, Umgestaltung des nördlichen und südlichen Ortseingangs mit Kreisverkehren und Herstellung barrierefreier Bushaltestellen; derzeit ist der Bauabschnitt eins unter Vollsperrung im Bau. Der Ortsausgang Lauterbach bis St.-Leonhard-Straße/Höhe Kirche Dreifaltigkeit gesperrt. Bis Anfang Oktober soll der erste Abschnitt fertiggestellt werden, im Frühjahr 2023 geht es - ebenfalls mit Vollsperrung - mit dem zweiten Abschnitt weiter.

Geplant ist ein gemeinschaftlicher Ausbau der Ortsdurchfahrt in drei Bauabschnitten, um unter anderem die Gehwegsituation zu verbessern. Wie? Einbau Querungshilfen, Umgestaltung des nördlichen und südlichen Ortseingangs mit Kreisverkehren und Herstellung barrierefreier Bushaltestellen; derzeit ist der Bauabschnitt eins unter Vollsperrung im Bau. Der Ortsausgang Lauterbach bis St.-Leonhard-Straße/Höhe Kirche Dreifaltigkeit gesperrt. Bis Anfang Oktober soll der erste Abschnitt fertiggestellt werden, im Frühjahr 2023 geht es - ebenfalls mit Vollsperrung - mit dem zweiten Abschnitt weiter. Die Ortsdurchfahrt Holzheim: Auch hier ist ein gemeinschaftlicher Ausbau der Ortsdurchfahrt - von Einmündung Dillinger Straße bis östlicher Ortsausgang Richtung Eppisburg - geplant; ebenfalls sind Querungshilfen sowie Schutzstreifen für Radfahrer und Radfahrerinnen vorgesehen, die Einmündung der Dillinger Straße soll zu einem Kreisverkehr umgestaltet werden, und die Bushaltestellen sollen in diesem Zuge barrierefrei gestaltet werden. Der Bau startet noch im September, bis Ende 2023 wird gewerkelt - unter Vollsperrung.

Vollsperrung zwischen Schwenningen und Tapfheim