Bayern fördert Schulen und Kitas im Kreis Dillingen mit mehr als 11,6 Millionen Euro

Für diese Umbauten, Erweiterungen und Neubauten in der Region gibt es Geld vom Freistaat.

Der Freistaat Bayern fördert im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs Hochbaumaßnahmen in der Region, insbesondere an öffentlichen Schulen und Kindertageseinrichtungen. Die Förderung trägt wesentlich dazu bei, dass diese Gebäude im notwendigen Umfang gebaut werden können.

Aufgrund des nach wie vor hohen Investitionsbedarfs der Kommunen sei der Haushaltsansatz für die Förderung des kommunalen Hochbaus auf insgesamt über eine Milliarde Euro angehoben worden, teilen die beiden Landtagsabgeordneter Georg Winter ( CSU), Mitglied des Ausschusses für Staatshaushalt und Finanzfragen, und Fabian Mehring, Parlamentarischer Geschäftsführer der FW-Landtagsfraktion, mit. Die erhöhte Fördersumme helfe bei der Abfinanzierung der Maßnahmen, heißt es in Winters Pressemitteilung. Die aufgeführten Summen sind Jahresraten und nur Teil der Gesamtförderung.

Dillingen erhält für die Erweiterung, den Umbau und die Sanierung der Grundschule an der Außenstelle Schretzheim 203.000 Euro. Für die Sanierung der Sporthalle und den Neubau von Freisportanlagen an der Josef-Anton-Schneller Mittelschule bekommt die Stadt 216.000 Euro. Weitere 256.000 Euro fließen in die Sanierung und Erweiterung der Grundschule an der Außenstelle Kicklingen.

Der Landkreis Dillingen erhält für den Ersatzneubau des Johann-Michael-Sailer-Gymnasiums in Dillingen 4,489 Millionen Euro. Eine Förderung aus FAG-Mitteln in Höhe von 2,74 Millionen Euro fließt zudem in die Generalsanierung und den Teilersatzneubau am Staatlichen Beruflichen Schulzentrum in Höchstädt. Weitere 152.000 Euro erhält der Landkreis als Baukostenzuschuss zur Erweiterung des Schülerheims der Berufsschule Lauingen.

Schulen und Kitas im Kreis Dillingen: Wo was bezuschusst wird

Für den Umbau und die Sanierung der Sporthalle an der Zacharias-Geizkofler-Grundschule erhält die Gemeinde Haunsheim einen Zuschuss in Höhe von 262.000 Euro. Der Schulverband Höchstädt wird bei der Generalsanierung der Grund- und Mittelschule in Höchstädt mit 92.000 Euro unterstützt.

Wie Mehring mitteilt, erhalten die Schulen und Kitas im Landkreis Dillingen insgesamt mehr als 11,6 Millionen Euro an Fördergeldern. Weitere Zuschüsse gehen an: Erweiterung der Kindertageseinrichtung Bachhagel: 104.000 Euro; Erweiterung der Kindertageseinrichtung Bissingen: 250.000 Euro; Baukostenzuschuss zur Erweiterung des Kindergartens im Karolinenweg Dillingen: 350.000 Euro; Erweiterung, Umbau und Sanierung der Grundschule in Schretzheim: 203.000 Euro; Neubau einer Kindertageseinrichtung in Steinheim: 250.000 Euro; Sanierung der Sporthalle und Neubau von Freisportanlagen an der Dillinger Josef-Anton-Schneller Mittelschule: 216.000 Euro; Sanierung und Erweiterung der Grundschule in Kicklingen: 256.000 Euro; Erweiterung und Umbau des Kindergartens Mörslingen: 430.000 Euro; Erweiterung und Sanierung der Kindertageseinrichtung Adolph Kolping Stadt Höchstädt: 230.000 Euro; Neubau einer Kindertageseinrichtung Stadt Lauingen: 375.000 Euro; Baukostenzuschuss zur Erweiterung der Kindertageseinrichtung St. Clara im Kloster Maria Medingen: 150.000 Euro; Neubau einer Kindertageseinrichtung in Gremheim: 214.000 Euro; Neubau einer Kindertageseinrichtung in Staufen: 262.000 Euro; Neubau einer Kinderkrippe in Villenbach: 221.000 Euro; Neubau einer Kindertageseinrichtung Wertingen: 177.000 Euro; Erweiterung der Kindertageseinrichtung St. Veronika Ziertheim: 201.000 Euro (AZ)