BayernLab gibt in Dillingen Einblick in die Strategien der Spieleindustrie

Im Rahmen der Vortragsreihe der Digitallotsen des Regionalmanagements des Landkreises Dillingen fand am in Zusammenarbeit mit dem BayernLab Dillingen ein Vortrag zum digitalen Thema „In-App-Käufe und andere Verkaufsstrategien der Spieleindustrie“ statt. Kilian Modl vom BayernLab Dillingen gab spannende Einblicke in die Mechanismen hinter digitalen Kaufanreizen.

Der Vortrag thematisierte verschiedene Arten von In-App-Käufen, darunter Abonnements, nicht aufbrauchbare und aufbrauchbare Käufe sowie das Geschäftsmodell von Mikrotransaktionen und Lootboxen. Ein besonderer Fokus lag auf den Auswirkungen dieser Monetarisierungsmodelle auf Kinder und Jugendliche. Neben finanziellen Risiken wurden auch die Aspekte Suchtpotenzial, Datenschutz und Online-Sicherheit beleuchtet.

Durch praxisnahe Beispiele und interaktive Diskussionen konnten die Teilnehmenden ein besseres Verständnis für die Strategien der Spieleindustrie gewinnen. Zudem wurden Empfehlungen für einen verantwortungsvollen Umgang mit In-Game-Käufen vorgestellt.

Die Veranstaltungsreihe der Digitallotsen hat das Ziel, digitale Themen verständlich aufzubereiten und für mehr digitale Kompetenz in der Region zu sorgen. Weitere Vorträge sind bereits in Planung. (AZ)