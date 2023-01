BBV-Kreisgeschäftsführer geht in Rente: Wie er die Landwirtschaft geprägt hat

Plus Nach vier Jahrzehnten blickt Eugen Bayer auf "epochale Einschnitte", Demos und die Wertschätzung für Bäuerinnen und Bauern zurück. Die Landwirtschaft bleibt seine Leidenschaft.

Seinem letzten Arbeitstag als Kreisgeschäftsführer des Bayerischen Bauernverbands (BBV) im Landkreis Dillingen sieht Eugen Bayer mit gemischten Gefühlen entgegen. "Ich war über vier Jahrzehnte beim BBV. Wenn man im Endspurt ist, denkt man noch mal über alles nach", sagt der 64-Jährige. Er grinst verschmitzt und blickt aus dem Fenster der Geschäftsstelle in der Gabelsbergerstraße in der Dillinger Innenstadt.