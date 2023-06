Landkreis Dillingen

18:10 Uhr

Bedrohte Bachmuscheln und neue Libellen: So steht es um die Artenvielfalt

Plus Durch hohe Temperaturen verenden Bachmuscheln im Kreis Dillingen, woanders werden neue Libellenarten entdeckt. Welche Rolle der Klimaschutz beim Artenschutz spielt.

Von Susanne Klöpfer Artikel anhören Shape

Biologe Dieter Leippert ist erschrocken, als er sieht, wie wenig Wasser im Juni nur noch im Nebelbach steht. Das Gewässer, das normalerweise mit einem Meter Höhe unter der Brücke an einem Feldweg in Blindheim durchplätschert, besteht nur noch aus Pfützen. Darin entdeckt er Schalen von verendeten Bachmuscheln. Auf der anderen Seite der Brücke schwimmen in wenigen Zentimetern Wasser noch eine Elritze, ein kleiner Fisch, herum. Am Wasserrand ist die Larve einer Köcherfliege zu sehen. Wenn der Wasserspiegel weiter sinkt, werden auch diese sterben. Davon geht Leippert bei den Wettervorhersagen für die kommenden Wochen aus.

Der Artenschutzreferent des Bund Naturschutz (BN) im Landkreis Dillingen ist davon ausgegangen, dass es heuer noch besser um das Gewässer stehe. Auf dem Handy zeigt er Fotos vom Nebelbach, der im vergangenen Jahr erst im August austrocknete. In Klosterbach, Pulverbach und Nebelbach habe es früher das größte Bachmuschelvorkommen Bayerns gegeben, so Leippert. Nun seien es nur noch ein paar Tausende. Bachmuscheln sind stickstoffempfindlich, das heißt, wenn sie zu lange nicht mehr im Wasser, sondern der Luft ausgesetzt sind, sterben sie.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen