Bedürftige Menschen: Der Kreis Dillingen muss zusammenhalten

Immer mehr Menschen im Landkreis Dillingen geraten in Not. Sie haben existenzielle Ängste. Vor allem die Tafeln brauchen dringend Unterstützung.

Wir alle spüren unmittelbar, dass das Leben teurer geworden ist. Egal ob beim Tanken, beim Einkaufen oder aktuell beim Heizen - das Geld ist bei vielen Menschen zum Monatsende hin mehr als knapp. Große, vor allem ungeplante Investitionen, sind meist nicht mehr möglich. Erst recht nicht kurz vor Weihnachten. Wie muss es dann für die Frauen, Männer und Familien sein, die auch ohne all die Preiserhöhungen kaum über die Runden kommen?

Erst Corona, dann der Krieg

Die Dillinger Tafel ist eine Einrichtung im Kreis, die die Not der Menschen direkt sieht und spürt. Die Zahl der Bedürftigen steigt und steigt - nicht zuletzt, weil Flüchtlingen aus der Ukraine geholfen werden will. Menschen, die unverschuldet in Not geraten sind. Es gibt aber ebenso Frauen und Männer aus unserer Mitte, die plötzlich um ihre Existenzen fürchten. Auch im Kreis Dillingen. Erst die Corona-Pandemie, dann der Krieg: Das Leben, der Alltag ist für viele zu teuer geworden. Sie schaffen es kaum, sich und ihre Familien ohne Hilfe zu ernähren. Das ist im Jahr 2022 schlicht traurig.

Landkreis Dillingen muss zusammenhalten

Umso wertvoller sind Einrichtungen wie die Dillinger Tafel mit ihren vier Ausgabestellen. Viel mehr sind es die 250 ehrenamtlichen Frauen und Männer, die seit fast zwei Jahrzehnten stundenlang in ihrer Freizeit das System der Tafeln aufrechterhalten und so Menschen in ihrer größten Not eine Hilfe sind.

Nun stößt die Tafel selbst aber an ihre Grenzen - einerseits mehr Bedürftige, andererseits weniger Spenden und Lebensmittel. Die Schere klafft rasant immer weiter auf. Deshalb haben die Verantwortlichen der Caritas bereits einen Hilferuf in Richtung aller Kommunen gesendet mit der Bitte um finanzielle Unterstützung.

Die Dillinger Tafel in Zahlen 1 / 7 Zurück Vorwärts Vor 30 Jahren wurde die erste Tafel in Deutschland gegründet, mittlerweile sind es 983. Es gibt insgesamt zwei Millionen bedürftige Menschen, die offiziell bei den Tafeln registriert sind.

Im Landkreis Dillingen gibt es die Tafel seit 2005. Die Gründung wurde anfangs skeptisch begleitet und hat sehr klein angefangen. Momentan sind 1400 Berechtigtenausweise für Menschen im Kreis Dillingen ausgestellt - Tendenz steigend. Knapp die Hälfte darunter sind Kinder.

Der Träger der Dillinger Tafel ist die Caritas. Die Tafel an sich ist aber ein großes Ehrenamtsprojekt. 250 Frauen und Männer aus dem Kreis Dillingen arbeiten ehrenamtlich in ihrer Freizeit für die Tafel. Der Altersdurchschnitt der Helfenden liegt bei 70 Jahre und älter.

Ein Ausweis für die Tafel gilt für ein Jahr. Ein entsprechender Antrag wird vorab geprüft. Die Regelungen, wer einen bekommt oder nicht, sind bundesweit fixiert. Es ist unter anderem abhängig vom Einkommen.

Die Dillinger Tafel ist ein Zusatzangebot und nicht für die Grundversorgung zuständig. Pro Erwachsener werden zwei Euro pro Tafelbesuch verlangt, Kinder sind frei.

Im Kreis Dillingen gibt es in Dillingen, Höchstädt, Lauingen und Wertingen je eine Ausgabestelle. Lebensmittel werden immer am Dienstagnachmittag in der Zeit von 14 bis 17 Uhr ausgegeben - außer an Feiertagen.

Weitere Infos und andere Hilfsangebote auch unter www.caritas-dillingen.de. (sb)

Bleibt zu hoffen, dass der Landkreis Dillingen auch in diesem Fall zusammenhält. Für Menschen, die in Not sind. Die Angst um ihre Existenz haben. Die am Ende des Monats nicht wissen, wie es weitergehen soll. An die wir nicht nur in der Adventszeit denken sollten.

Lesen Sie dazu auch