Befürchtetes Unwetter ist im Kreis Dillingen ein schönes Naturschauspiel

Vor heftigen Unwettern war am Donnerstagabend gewarnt worden.

Boulevard-Blätter hatten in dieser Woche vor einem Monster-Gewitter gewarnt. Insbesondere für den Donnerstagabend gab es viele Unwetterwarnungen. "Im Landkreis Dillingen ging das Gewitter glimpflich ab", sagt Wetterbeobachter Benjamin Grimm. Der Lauinger hatte ebenfalls befürchtet, dass es am Donnerstag wettertechnisch "zur Sache gehen" könne. Von Unwettern blieb unsere Region aber verschont, es war mit den vielen Blitzen am Himmel ein schönes Naturschauspiel. Im Bachtal habe es ein bisschen gehagelt, sagt Grimm. Dort seien 15 Liter Regen auf den Quadratmeter gefallen, in Lauingen seien es sechs Liter gewesen.

In Dillingen wirft der Gewittersturm einen Bauzaun um

Polizeihauptkommissar Stefan Hopf von der Polizeiinspektion Dillingen bestätigt, dass es wegen des Gewitters kein erhöhtes Aufkommen an Einsätzen gegeben habe. In der Großen Allee warf der Sturm einen Bauzaun um, beim Katharinenhof nahe Lauingen ragte ein Ast auf die Straße. Von Unwetterschäden blieb der Kreis Dillingen aber zum Glück verschont.

Ein schönes Sommerwochenende steht laut Wetterbeobachter bevor

Inzwischen ist alles im grünen Bereich, die belastende Schwüle ist Vergangenheit. Wetterbeobachter Grimm sagt: "Wir haben jetzt eine ganz andere Luft und können uns auf ein schönes Sommerwochenende freuen."

