Bei der Dillinger Landratswahl treten drei Kandidaten an

Die Frist zur Einreichung von Wahlvorschlägen für die Dillinger Landratswahl ist vorbei. Es bleibt bei drei Kandidaten.

Vor der Dillinger Landratswahl am 15. Mai ist nun eine entscheidende Frist abgelaufen. Bis zum Donnerstagabend, 24. März, um 18 Uhr konnten Wahlvorschläge eingereicht werden. Wahlleiter Alfred Schneid gab nun am Freitagmorgen das Ergebnis bekannt. Bei der Wahl am 15. Mai werden drei Kandidaten ins Rennen gehen. Dies sind der Haunsheimer Bürgermeister Christoph Mettel, der für die CSU ins Rennen geht, und Markus Müller, der Bezirksgeschäftsführer des Bayerischen Bauernverbands und Wertinger Stadtrat. Der dritte Bewerber ist der AfD-Landtagsabgeordnete Christoph Maier.

Bei der Landratswahl 2004 war es keine Formalie

Die Frist zur Einreichung von Wahlvorschlägen klingt nach einer langweiligen Formalie. Bei der Landratswahl 2004 hatte sie aber plötzlich große Bedeutung bekommen. Weil die Christsozialen Landtagsabgeordneten Georg Winter nominierten, wechselte CSUler Leo Schrell kurz vor Torschluss zu den Freien Wählern. Der Wahlvorschlag für den späteren Wahlsieger und derzeitigen Amtsinhaber Schrell wurde nach der Nominierung am Vorabend am letzten Tag vor dem Ablauf der Frist eingereicht.

Grüne, SPD und FDP schicken niemanden ins Rennen

So spannend war es diesmal nicht. Die Namen der Bewerber, allesamt Männer, sind bereits seit mehreren Wochen bekannt. Die Kreis-FDP, die zunächst eine "Person aus der Wirtschaft" ins Rennen schicken wollte, hat ebenso auf die Nominierung eines Kandidaten oder einer Kandidatin verzichtet wie die Grünen und die SPD.





