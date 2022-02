Bei Unfällen im Landkreis Dillingen entstehen mehrere tausend Euro Schaden

In Buttenwiesen nimmt einer einem anderen die Vorfahrt, in Blindheim krachen drei Autos ineinander und in Lauingen flieht ein Fahrer nach einem Unfall.

Ein Verkehrsunfall mit einer Gesamtschadenshöhe von ungefähr 2500 Euro hat sich am Freitag gegen 7.15 Uhr auf der Staatstraße 2027 bei Buttenwiesen ereignet. Ein 43-jähriger Fahrer wollte von der untergeordneten Kreisstraße DLG 23 nach links auf die Staatsstraße in Richtung Lauterbach einbiegen. Er nahm einer 24-Jährigen die Vorfahrt, die auf der Staatstraße aus Lauterbach kommend in Richtung Buttenwiesen unterwegs war. Im Einmündungsbereich der Straßen kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge.

Wer hat ein Auto in Faimingen angefahren?

In Lauingen hat es gleich zwei Mal gekracht: Gegen 9 Uhr am Freitag befuhr eine 84-jährige Fahrerin die Brüderstraße in Richtung Bahnhofstraße. Um ihr Fahrzeug zu wenden, holte sie im Einmündungsbereich zum Unteren Schanzweg nach rechts aus und fuhr wieder in die Brüderstraße ein. Dabei stieß sie mit der Fahrzeugfront ihres Wagens gegen das Auto eines 44-Jährigen, der hinter der 84-Jährigen ebenfalls in Richtung Bahnhofstraße unterwegs gewesen war. Der Gesamtschaden beläuft sich laut Polizei auf 4000 Euro.

Am Abend zwischen 17 Uhr und 19.30 Uhr beschädigte dann ein unbekannter Fahrzeugführer einen grauen BMW 320 d, der auf dem Friedhofsparkplatz im Gottesackerweg im Lauinger Ortsteil Faimingen geparkt war. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort und beging Fahrerflucht. Am BMW wurde das Fahrzeugheck beschädigt, der Unfallschaden beläuft sich auf circa 500 Euro. Die Polizei Dillingen bittet hier um Zeugenhinweise unter Telefon 09071/560.

Zwei Personen müssen nach Unfall bei Blindheim ins Krankenhaus

Zu einem größeren Unfall mit gleich drei Fahrzeugen ist es am Freitag auf der B16 bei Blindheim gekommen. Eine 59-jährige Fahrerin befuhr die Bundesstraße zwischen Blindheim und Höchstädt. Ein vorausfahrender 24-Jähriger sowie ein vor ihm fahrender 69-jähriger Fahrer mussten ihre Autos aufgrund eines entgegenkommenden Rettungswagens bis zum Stillstand abbremsen. Die 59-Jährige konnte ihr Fahrzeug trotz Vollbremsung nicht rechtzeitig abbremsen und fuhr auf den vor ihr stehenden Wagen auf. Dieser wurde wiederum durch den Aufprall auf das vor ihm stehende Auto geschoben.

Die 59-Jährige und der 24-Jährige wurden vorsorglich mit Rettungswagen in das Krankenhaus Dillingen gefahren. Zwei der Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Bundesstraße 16 musste im betreffenden Streckenabschnitt für die Dauer der Unfallaufnahme für etwa eine Stunde halbseitig gesperrt werden. Für die Maßnahmen waren die Feuerwehren Höchstädt und Blindheim mit jeweils 15 Einsatzkräften vor Ort. Der Schaden belief sich auf 6000 Euro. (pol/dz)