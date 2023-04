Beim Angrillen mit dem Landrat ist Zeit für Gespräche

Neues Dialog-Format: Vertreter des Handwerks und der Landwirtschaft treffen sich mit Markus Müller zum Austausch. Es gibt konkrete politische Forderungen.

Zum Auftakt der Grillsaison hat Landrat Markus Müller mit einem „Angrillen“ ein neues Format des Dialogs und Austausches mit dem Handwerk und dem bäuerlichen Berufsstand geschaffen. Dabei bezeichnete der Landrat die Vertreter der Kreishandwerkerschaft, der Innungen, der Regionalentwicklung und der Land- und Forstwirtschaft mit ihren Branchen als „Macher und Gestalter unserer Heimat“.

So bilden nach Müllers Überzeugung die Vielzahl an mittelständischen Betrieben und Unternehmen im Landkreis mit unzähligen qualifizierten Arbeitsplätzen das Rückgrat der Wirtschaft im Landkreis, vor allem angesichts einer krisenfesten Branchenvielfalt. "Gemeinsam mit den 1160 landwirtschaftlichen Betrieben im Landkreis stehen sie mit ihren erzeugten Produkten für Qualität und Regionalität und tragen damit in hohem Maße, auch mit Blick auf kurze und energiesparende Wege, zur Versorgungssicherheit und regionalen Wertschöpfung bei", betont Müller. In Bezug auf die von den bäuerlichen Betrieben im Landkreis regional erzeugten Lebensmittel forderte der Landrat ein stärkeres Bewusstsein für deren Qualität ein.

Handwerksbetriebe und Höfe seien "Mutmacher" in Krisenzeiten

Nach Müllers Ansicht sind die Betriebe des Handwerks und der Landwirtschaft nicht nur „Gestalter unserer Heimat“, sondern vor allem in Krisenzeiten auch „Mutmacher“. Müller sagte: „Mit Ihrer Heimatverbundenheit, Bodenständigkeit und als fester Bestandteil unserer Gesellschaft geben Sie den Menschen neben dem Arbeitsplatz Halt, Kraft und Zuversicht. Dazu zählt auch das Bekenntnis zur Pflege von Brauchtum und Tradition einerseits und die Bereitschaft, sich der Moderne und neuen innovativen Entwicklungen nicht zu verschließen.“

Kreishandwerksmeister Werner Luther schlug laut Pressemitteilung in dieselbe Kerbe wie Müller und zeigte sich überzeugt, dass das Handwerk für die Zukunft trotz des Fachkräftemangels gute Perspektiven habe, junge Menschen für die Berufe im Handwerk zu begeistern. Dazu bedürfe es allerdings ein paar Veränderungen, angefangen von der Bezahlung über den Bürokratieabbau bis hin zum Einsatz der Digitalisierung, wo es möglich und sinnvoll sei. Zwischenzeitlich habe sich der noch vor Jahren auch von der Politik stark propagierte Weg der zunehmenden Akademisierung der beruflichen Ausbildung als nicht zielführend herausgestellt. „Wir müssen wieder mehr auf die betriebliche Ausbildung setzen“, betonte Luther.

Kreisbäuerin Annett Jung betont Bedeutung der Landwirtschaft für Region

Kreisbäuerin Annett Jung, die mit den Landfrauen den Nachmittag mit selbst zubereiteten Kuchen versüßte, hob die unverändert hohe Bedeutung der Landwirtschaft für den Wirtschaftsstandort sowohl auf Landes- als auch auf Kreisebene hervor. So sei Bayern unverändert ein „Top-Agrarland“ in der EU. Bayernweit gebe es rund 103.000 landwirtschaftliche Betriebe. Das gesamte Agribusiness mit dem vor- und nachgelagerten Bereich generiere einen Umsatz von 139 Milliarden Euro. Dabei seien die Betriebe, egal welcher Betriebsrichtung oder Produktionsform, genauso wie das Handwerk Garant für Heimat, Ernährung, eine attraktive Kulturlandschaft sowie für regionalen Energie- und Klimaschutz. (AZ)

