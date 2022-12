Küstenglühwein und mehr: Das bieten die Christkindlesmärkte im Landkreis

Am dritten Adventswochenende werden im Landkreis Dillingen Tausende von Besuchern bei den Weihnachtsmärkten erwartet. In Dillingen ist auch die Marine wieder vertreten.

Gelegentlich haben sie dem inzwischen pensionierten Fregattenkapitän Arndt Henatsch schon geraten, er solle sich doch eine Wohnung in Dillingen nehmen. Denn der Marinesoldat aus Eckernförde reist in der Regel mehrfach im Jahr in die etwa 800 Kilometer entfernte Kreisstadt an der Donau. Der Grund: Dillingen unterhält eine Patenschaft mit dem Ausbildungszentrum U-Boote in Eckernförde. Im Frühjahr waren die Soldaten des 1. U-Boot-Geschwaders auf der Messe WIR.live im Donaupark, an diesem Wochenende rückt Henatsch mit einem 16-köpfigen Team wieder in besonderer Mission an: Auf dem Dillinger Christkindlesmarkt, der am Freitag um 18 Uhr eröffnet wird, servieren die Soldaten und Soldatinnen nach zweijähriger Corona-Pause erneut den legendären Küstenglühwein.

Seit 20 Jahren kommt Marinesoldat Arndt Henatsch zum Dillinger Christkindlesmarkt

Im Grunde ist Henatsch bereits Pensionär. "Aber ich mache gerade eine Reserveübung, um die Sache zu unterstützen", erläutert der 62-Jährige, der seit etwa 20 Jahren nach Dillingen kommt. "Die Fahrt auf der A7 wird wieder ein Genuss", sagt Henatsch mit einem Augenzwinkern.

Marinesoldaten aus Eckernförde (links der pensionierte Fregattenkapitän Arndt Henatsch) servieren beim Christkindlesmarkt in Dillingen wieder Küstenglühwein. Foto: Berthold Veh (Archivbild)

Aber sein Team freue sich auf den Dillinger Christkindlesmarkt, der ein ganz besonderes Flair habe. Im Schloss-Innenhof und im Schlossgarten werden am Wochenende wieder rund 20.000 Besucher und Besucherinnen erwartet. Das Landeskommando Mecklenburg-Vorpommern, so Henatsch, habe wieder 900 Liter Küstenglühwein und 250 Liter alkoholfreien Kinderpunsch gesponsert. Auf diese Weise sollen in Dillingen erneut Tausende von Euro für den guten Zweck zusammenkommen.

Für soziale Zwecke engagieren sich auch an diesem Wochenende wieder viele Vereine und Organisationen auf den Adventsmärkten im Landkreis Dillingen. Der Lions-Club etwa serviert im Dillinger Schlossgarten neben Flammkuchen unter anderem die beliebte Feuerzangenbowle. "Wer Auto fahren muss, kann sie auch in Flaschen mit nach Hause nehmen", sagt Lions-Sekretär Robert Müller. Dillinger und Dillingerinnen können ihre Autos stehen lassen und den Stadtbus nehmen, der auch in die Stadtteile fährt. Der Dillinger Christkindlesmarkt sei der schönste in der Region, sagt Müller. "Wir hoffen auf guten Zuspruch, damit wir möglichst viel für den guten Zweck spenden können."

"Die beste Wertinger Schlossweihnacht seit 19 Jahren"

Ein bezauberndes, vorweihnachtliches Flair garantiert auch die Wertinger Schlossweihnacht. Die Betreiber und Betreiberinnen der mehr als 50 Stände sorgen nach dem ersten Wochenende nun auch von diesem Freitag- bis Sonntagabend wieder für ein buntes Angebot, das vom Kunsthandwerk bis zum Kartoffelspieß reicht. "Das erste Wochenende war sensationell", berichtet Verena Beese von der Wertinger Stadtverwaltung: "Fieranten und Gastronomen sagen, dass dies die beste Schlossweihnacht seit den Anfängen vor 19 Jahren ist." Scharen von Besucherinnen und Besuchern genossen am Wochenende den Lichterglanz in Wertingen. Die Schlossweihnacht öffnet am Freitag und Samstag ab 17 Uhr, am Sonntag ab 14 Uhr. Das Ende ist jeweils um 21 Uhr.

Die Wertinger Schlossweihnacht hat bereits am ersten Wochenende Scharen von Menschen angezogen. Foto: Berthold Veh

Nach zwei Jahren Pause gibt es in diesem Jahr auch wieder einen Weihnachtsmarkt in Buttenwiesen, und zwar am Samstag, 10. Dezember, von 16 bis 22 Uhr. Den Ortsvereinen von Buttenwiesen ist es wieder gelungen, zahlreiche Marktstandbetreiber zu gewinnen und ein ansprechendes Rahmenprogramm zu organisieren. "Wir freuen uns auf diesen schönen Weihnachtsmarkt", sagt Bürgermeister Hans Kaltner. Beginn ist um 16 Uhr. Der Markt wird heuer erstmals auf dem stimmungsvoll beleuchteten Marktplatz rund um den großen Weihnachtsbaum stattfinden. Gegen 17 Uhr hat der Nikolaus seinen Besuch angekündigt.

In Wittislingen gewinnt bei einer Tombola jedes Los

In Wittislingen findet am Samstag von 14 bis 22 Uhr der Christkindlesmarkt statt – dieses Mal auf dem Gelände der Grund- und Mittelschule. Für Kinder gibt es eine Spielstraße und ein Karussell. Bei einer Tombola wird jedes Los gewinnen. Um 17 Uhr besucht der Nikolaus mit seinen Engeln den Markt. Und Fußball-Fans kommen ebenfalls auf ihre Kosten: Die WM-Viertelfinalspiele um 16 und 20 Uhr werden übertragen.

Vorweihnachtlich wird es auch in Dattenhausen. Dort beginnt am Samstag um 17 Uhr auf dem Dorfplatz der Weihnachtsmarkt (mit Christbaumverkauf), zu dem der Musikverein Egautal einlädt. Das Angebot reicht vom Punsch bis zum Honigwein – und von Süßigkeiten bis zu Messwürsten. Der Nikolaus wird ebenfalls kommen.

Und auch beim Weihnachtsmarkt in Glött wird der Heilige zu Gast sein. Dazu lädt die SSV Glött am Samstag ab 17 Uhr auf den Platz der Begegnung ein. Bei schlechtem Wetter steht die SSV-Sporthalle als Ausweichmöglichkeit zur Verfügung. Aber daran will niemand denken. Feuerwurst, Waffeln und gebrannte Mandeln könnten dieses Mal vielleicht sogar in winterlichem Ambiente schmecken. Benjamin Grimm, der für unsere Zeitung das Wetter beobachtet, hat jedenfalls Schneefälle an diesem dritten Adventswochenende nicht ausgeschlossen.