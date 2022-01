Landkreis Dillingen

vor 31 Min.

Bekommen wir im Landkreis Dillingen die Corona-Impfung bald vom Tierarzt?

Plus Veterinäre sollen jetzt auch gegen Covid-19 impfen. Was der Bundesverband gut findet, stößt bei den Tierärztinnen und Tierärzten im Landkreis Dillingen jedoch auf Skepsis.

Von Jonathan Mayer

Für die Corona-Impfung in die Tierarztpraxis? Es klingt erst einmal ungewöhnlich, könnte bald aber durchaus möglich sein. Um die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte zu entlasten, haben Tierärzte in Deutschland schon vor längerer Zeit ihre Bereitschaft angemeldet, unterstützend tätig zu werden. In anderen Ländern ist dies bereits seit längerem möglich, beispielsweise in den USA. Die Tierärzte in Deutschland brauchen dafür lediglich eine Schulung: Fünf Stunden Theorie, zwei Stunden „Praktikum“ in einem Impfzentrum oder ähnlichen Einrichtungen, heißt es bei der Bayerischen Landestierärztekammer. Danach gelten Veterinäre offiziell als befähigt, auch Menschen zu impfen. Gehen wir also bald für die Impfung zum Tierarzt?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen