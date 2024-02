Landkreis Dillingen

vor 34 Min.

Berater zu Kliniken Dillingen-Wertingen: "Der Sparkurs läuft und funktioniert"

Plus Die Umstrukturierung der Kreiskliniken Dillingen-Wertingen ist in vollem Gange. Abteilungen wurden geschlossen, andere Angebote geschaffen. Was haben die Sparmaßnahmen bisher gebracht?

Von Christina Brummer

Die Zuschauerbänke im großen Sitzungssaal des Dillinger Landratsamtes sind voll. Die meisten der Interessierten sind Mitarbeiter der beiden Kreiskliniken. Angekündigt war ein Bericht der Geschäftsführung und der Wirtschaftsprüfer über aktuelle Entwicklungen und den Stand der Umsetzung des Medizinkonzepts. Ein Wasserstandsbericht also. Schlau geworden sei sie mit den Informationen nicht, sagt eine Zuhörerin am Ende der Sitzung. "Nur, dass das Wasser offenbar bis zum Hals steht." Aber stimmt das auch?

Selten sind bei Ausschusssitzungen die Ränge so voll wie an diesem Tag. Viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Klinik wollen wissen, ob es in der Sitzung des Krankenhausausschusses Neuigkeiten gibt. Und die gibt es. Nur sind die wie so oft gut versteckt in den Berichten der Geschäftsführerin Sonja Greschner und des Beraters Martin Köbler.

