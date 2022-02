Bundespräsidenten-Wahl mit Abgeordneten aus der Region

Frank-Walter Steinmeier ist erneut zum Bundespräsidenten gewählt worden. Bei der feierlichen Zeremonie dabei sind auch einige Politiker aus der Region.

Die Bundesversammlung hat am Sonntag in Berlin Frank-Walter Steinmeier in seinem Amt als Bundespräsident bestätigt. Unter den 1472 Mitgliedern, die sich zur Hälfe aus den Abgeordneten des Deutschen Bundestags und zur Hälfte aus von den Landtagen benannten Delegierten zusammen setzten, befanden sich auch mehrere Parlamentarier aus der Region.

Lange wählte bereits zum vierten Mal

Für Ulrich Lange, den direkt gewählten CSU-Bundestagsabgeordneten für Donau-Ries, Dillingen und den nördlichen Landkreis Aichach-Friedberg, war es bereits die vierte Bundespräsidentenwahl. "Für mich ist es jedes Mal wieder eine besondere Ehre, die mich mit großem Stolz erfüllt, als Teil dieser besonderen demokratischen Institution unser Staatsoberhaupt wählen zu dürfen“, teilt Lange mit. Mit CSU-Landtagsabgeordnetem Wolfgang Fackler, dem direkt gewählten Abgeordneten des Stimmkreises Donau-Ries, sowie SPD-Bundestagabgeordneten Christoph Schmid waren zwei weitere Abgeordnete aus dem Wahlkreis Teil der Bundesversammlung. Am Rande der Veranstaltung fand sich somit auch die Gelegenheit für ein kurzes Gespräch von Lange, Fackler und Schmid zu aktuellen Themen in der Region.

Bereits nach dem ersten Wahlgang ist Steinmeier wiedergewählt

Mit der erfolgreichen Wiederwahl von Dr. Frank-Walter Steinmeier endete die Bundesversammlung bereits nach einem Wahlgang am Sonntagnachmittag. Lange erklärt hierzu: „Ich wünsche Herrn Dr. Steinmeier viel Erfolg und Gottes Segen bei seiner Amtsführung. Besonders in diesen schwierigen Zeiten kommt unserem Staatsoberhaupt eine besondere Verantwortung zu – es gilt mehr denn je die Menschen in unserem Land zu einen und zusammenzuführen. Dieser Aufgabe muss sich der Bundespräsident nun stellen.“

Die Freien Wähler hatten mit Stefanie Gebauer eine eigene Kandidatin bei der Bundespräsidentenwahl gestellt. Das Foto zeigt sie zusammen mit den Landtagsabgeordneten (von links) Johann Häusler, Alexander Hold und Fabian Mehring (rechts). Foto: Freie Wähler

Bei der Bundespräsidentenwahl dabei waren auch Grünen-Landtagsabgeordnete Eva Lettenbauer und die FW-Landtagsabgeordneten Fabian Mehring und Johann Häusler. Die Freien Wähler hatten mit Stefanie Gebauer aus Kremmen in Brandenburg eine eigene Kandidatin präsentiert. Häusler kam überraschend zum Einsatz, nachdem drei FW-Abgeordnete krankheitsbedingt ausgefallen waren. "Es war eine Ehre für mich, an der Wahl teilzunehmen", sagt Häusler. Gebauer habe immerhin 58 Stimmen erhalten. Und das, obwohl die Freien Wähler, wie Häusler mitteilt, nur 18 Mitglieder in der Bundesversammlung gestellt hätten. (pm, bv)