Landrat Müller fordert in Berlin sofortiges Hilfsprogramm für die Krankenhäuser

LLandrat Markus Müller ist in diesen Tagen mit einer Delegation des bayerischen Landkreistages zu bundespolitischen Gesprächen nach Berlin. Neben zahlreichen Fachpolitikern und Experten tauschte sich der Dillinger Landrat dabei nicht nur mit den heimischen Bundestagsabgeordneten Ulrich Lange (CSU) und Christoph Schmid (SPD) aus, sondern begegnete auch den Bundesministern Wolfgang Schmidt (Kanzleramt), Robert Habeck (Wirtschaft), Nancy Faeser (Innen), Christian Lindner (Finanzen), der Staatssekretärin Sabine Dittmar (Gesundheit) sowie dem CDU-Kanzlerkandidaten Friedrich Merz.

Müller forderte zusammen mit Kollegen aus Bayern in den Gesprächen eine bessere Finanzausstattung für die Landkreise und Kommunen, um die durch Gesetze und Standards gestiegenen Aufgaben überhaupt erfüllen zu können. Ein sofortiges Hilfsprogramm ist für Müller bei den Krankenhäusern „dringend nötig“. Auch bei der Migration und dem Bürokratieabbau müsse jetzt unbedingt gehandelt werden. Zudem forderte der Landkreischef auch eine finanzielle Unterstützung für die jüngste Hochwasserkatastrophe beim Bund ein.

Bei der Unterbringung von Flüchtlingen ebenfalls „keine Entwarnung“

In den Gesprächsrunden seien immer wieder die unterschiedlichen Positionen innerhalb der Regierungskoalition zum Ausdruck gekommen. Auch bei der Flüchtlingsunterbringung könne aufgrund der Krisen in der Welt keine Entwarnung gegeben werden. Zumindest sei in jüngster Zeit aber die von den Landräten immer wieder geforderte bessere Steuerung auf EU-Ebene einhergehend mit dem Ziel der Reduzierung durch zahlreiche Initiativen im Bund verfolgt worden, heißt es in der Pressemitteilung.

Für die Kliniken werden heftige Strukturveränderungen mit Abteilungsschließungen vorhergesagt. Dabei seien den Gesundheitspolitikern in Berlin die schwierigen und emotionalen Situationen vor Ort sehr wohl bewusst. „Allerdings wurde in Berlin immer wieder betont, dass es strukturelle Veränderungen geben muss, weil in ganz Deutschland die Fallzahlen zurückgehen und gleichzeitig die Kosten in den Krankenhäusern explodieren“, teilt Müller mit. Er befürchtet, dass einige kleinere Häuser im ländlichen Raum diese Entwicklung nicht überleben werden.

Das Fazit des Landrats: „Alle Parteien und Gesundheitspolitiker sehen massive Veränderungen auf die Kliniken zukommen. Konkrete Verbesserungen und Anhaltspunkte haben wir aber nicht erhalten, weil es im parlamentarischen Prozess noch viele Detailfragen gibt, die geklärt werden müssen.“ Es sei aber wichtig gewesen, „dass wir in Berlin auf unsere dramatische Lage in den Landkreisen aufmerksam gemacht haben“. (AZ)