Landkreis Dillingen

vor 2 Min.

Betriebsratswahl 2022: Was macht ein Betriebsrat im Landkreis Dillingen?

Plus Ab März wird wieder der Betriebsrat gewählt. Was hinter dem Rat steckt und welche Vorteile er für Arbeitnehmende hat. Das erklären Experten aus dem Landkreis Dillingen.

Von Susanne Klöpfer

Vom 1. März bis 31. Mai steht dieses Jahr wieder in vielen Firmen im Landkreis Dillingen die Wahl des Betriebsrats an. Hinter dem Rat in Betrieben, Unternehmen und Konzernen stecken die Personen, die mitbestimmen, wenn es um wichtige Entscheidungen in einem Unternehmen geht, die sich auf die Beschäftigten auswirken können. Dass es im Unternehmen einen Betriebsrat gibt, ist aber nicht selbstverständlich. Alle Fragen und Antworten rund um die Wahl.

