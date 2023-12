Landkreis Dillingen

Betroffene im Kreis Dillingen: Wenn Einsamkeit krank macht

Plus Experten sprechen von der „stillen Pandemie“. Wie die Region zwischen Syrgenstein und Buttenwiesen von dem globalen Phänomen betroffen ist.

"Sie kann jeden befallen, Jung und Alt, Mann und Frau, Arm und Reich – und langfristig bringt sie uns um!“ . Dieser Satz stammt von Manfred Spitzer, einem der bedeutendsten deutschen Gehirnforscher und bekannt für seine markigen Kommentare zu alltäglichen Entwicklungen. Er warnt so vor Einsamkeit. Die vom Malteserorden gegründete Stiftung Patientenschutz schätzt sie als „die größte Volkskrankheit in Deutschland“ ein. „Einsamkeit ist keine Krankheit, bringt aber Gesundheitsrisiken mit sich“, attestiert dagegen Dr. Uta-Maria Kastner, Leiterin des Gesundheitsamtes in Dillingen. Nur, um noch stärker vor den Auswirkungen dieses mittlerweile globalen Problems zu warnen. „Dauert sie länger an, kann es zu Befindlichkeitsstörungen bis zu körperlichen und psychischen Krankheiten wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Suchtproblematiken, Depressionen, Suizidalität bis hin zu erhöhter Sterblichkeit kommen.“

Frauen und junge Personen sind betroffen

Dass sich im Jahr 2017 jeder dritte Erwachsene manchmal einsam fühlte, je nach Altersklasse bis zu 3,5 Prozent der Bevölkerung in diesem Zustand wähnten, und diese Zahlen durchaus auch auf die Region zwischen Donau und Zusam übertragen werden können – das nehmen die Verantwortlichen im Landratsamt sehr ernst. Auch deshalb: „Aufgrund der Pandemie sind diese Werte über alle Bevölkerungsgruppen hinweg angestiegen“, so Uta-Maria Kastner weiter.

