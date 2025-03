Betrüger erbeuten mehrere hundert Euro im Landkreis Dillingen

Eine 49-jährige Einwohnerin aus dem östlichen Landkreis Dillingen bestellte bereits im Sommer vergangenen Jahres über ein Online-Portal ein gebrauchtes Mobiltelefon. Den Kaufpreis von fast 300 Euro überwies sie über ein Direktkauf-System. Allerdings erhielt die Frau lediglich einen leeren Karton übersandt, berichtet die Polizei. Auch 65-Jähriger aus dem westlichen Landkreis wurde Opfer von Betrügern: Er überwies im März für zwei Bundesliga-Fußballtickets an einen bisher unbekannten Betrüger einen Geldbetrag in Höhe von 130 Euro. Die Zahlung war nicht versichert. Nach der Transaktion erhielt er von dem Online-Bezahldienst eine Warnmeldung. Der Geldbetrag konnte nicht mehr zurückgeholt werden. In beiden Fällen ermittelt die Polizei nun wegen Warenbetrugs. (AZ)

