Betrüger geben sich als Kinder aus: Dillinger Polizei warnt vor dieser Masche

Die Betrugsserie mit falschen Whatsapp-Nachrichten, die im Kreis Dillingen verschickt werden, hört nicht auf. In einem anderen Fall geht es um Mikrowellen.

Zwei Menschen aus Lauingen und Wertingen haben am Mittwoch jeweils eine Nachricht per Whatsapp von einer unbekannten Nummer bekommen. Im Fall Lauingen gab sich der Absender als Sohn, in Wertingen als Tochter aus. Beide wollten mit der üblichen Masche, dass sie ein neues Handy hätten und nun keine Online-Überweisungen machen könnten, Geld ergaunern. Vom Lauinger forderte der angebliche Sohn gleich 3000 Euro. Die beiden Anwohner fielen nicht auf die Masche herein und informierten die Polizei. Tipps zum Schutz vor Betrug unter www.polizei-beratung.de.

Frau aus Dillingen überweist Geld auf belgisches Konto

Pech hatte dagegen eine Dillingerin. Sie hat am Mittwoch über eine Internetseite zwei Mikrowellen im Wert von einmal 81,85 Euro und einmal im Wert von 65,99 Euro gekauft. Nach der ersten Überweisung auf ein belgisches Konto wurde ihr ein Versand zugesichert. Erst durch einen Anruf der Hausbank wurde sie darauf hingewiesen, dass es sich um einen Fakeshop handelt. Die zweite Überweisung wurde daraufhin noch rechtzeitig abgebrochen, so die Polizei (AZ)

