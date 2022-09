Betrügerin täuscht Autounfall vor und will Eppisburgerin reinlegen

Die unbekannte Frau gibt an, dass die Tochter Hilfe brauche. Die Dillinger Polizei gibt Tipps zum Schutz vor Schockanrufen.

Eine Anwohnerin aus Eppisburg hat am Donnerstagmittag einen Anruf erhalten, bei der eine Frauenstimme mit weinerlichen Ton sich meldete und als Tochter ausgab, die einen Autounfall gehabt habe und Hilfe brauche. Die Eppisburgerin erkannte den Betrugsversuch und legte auf.

Betrüger rufen mit unterdrückter Nummer an

Eine halbe Stunde später wurde ein weiterer Anruf unternommen, der ebenfalls beendet wurde. In beiden Fällen riefen die Betrüger mit unterdrückter Rufnummer an. Gegen 12.10 und 13.30 Uhr wurde mit der gleichen Masche versucht, bei einem Senioren aus Lauingen und einer Bächingerin ebenfalls an Geld zu gelangen. Auch hier waren beide Angerufen gewarnt und durchschauten den Betrug, so dass es zu keinem Schaden kam. Tipps zum Schutz unter www.polizei-beratung.de. (AZ)

