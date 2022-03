Betrügerische Anrufe im Kreis Dillingen werden nicht weniger

Die Betrüger werden immer dreister. Zwei Personen im Kreis Dillingen reagierten richtig.

Eine 63-jährige Frau aus dem östlichen Landkreis erhielt am 21. März gegen 12.20 Uhr über einen Messenger-Dienst eine Nachricht, in der sich der Absender als deren Tochter ausgegeben hatte und von der Empfängerin eine Überweisung in Höhe von 1.999,99 Euro für eine vermeintlich dringliche Rechnung auf das Konto einer Berliner Direktbank forderte. Die 63-Jährige telefonierte daraufhin mit ihrer tatsächlichen Tochter und stellte so den Betrugsversuch fest. Sie erstattete Anzeige bei der Polizei.

Angeblich ein Polizist aus München

Ein ebenfalls im östlichen Landkreis wohnender 71-Jähriger wurde am Donnerstagvormittag von einem bisher unbekannten Betrüger mit Münchner Telefonnummer angerufen. Dieser gab sich als Beamter der Kriminalpolizei München aus und gaukelte dem Angerufenen die übliche Geschichte von festgenommenen Verbrechern vor. Der Angerufene beendete daraufhin umgehend das Telefonat und brachte den Vorfall bei der Polizei zur Anzeige. (pol)

