Betrug beim Online-Autoverkauf: Frau aus dem Kreis Dillingen wird zum Opfer

Eine 35-jährige Frau aus dem Landkreis Dillingen hat sich über die soziale Medien abzocken lassen.

Eine 35-Jährige aus dem westlichen Landkreis Dillingen bot am Dienstag in einem sozialen Netzwerk ihr Fahrzeug zum Verkauf an. Eine bisher unbekannte Person meldete sich daraufhin, spiegelte Kaufinteresse vor und forderte eine Zahlung von 250 Euro zur Absicherung eines möglichen Betrugs.

Frau aus dem Kreis Dillingen ist leichtgläubig

Die leichtgläubige 35-Jährige überwies daraufhin den verlangten Geldbetrag über einen Online-Zahlungsdienstleister. Nach weiteren Geldforderungen entschloss sich die Betrogene zu Anzeigeerstattung. (AZ)