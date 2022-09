Betrunken, bekifft, unaufmerksam: Mehrere Verkehrsdelikte im Landkreis Dillingen

Einer sitzt betrunken hinter dem Steuer und rammt einen Wagen, eine andere fährt bekifft mit ihrem Mofa. Die Polizei hatte am Wochenende auf den Straßen im Landkreis Dillingen einiges zu tun.

Die Dillinger Polizei berichtet am Sonntag von mehreren Verkehrsverstößen, die sich am Wochenende zugetragen haben. Ein Überblick:

Gegen 2 Uhr am Sonntagmorgen befuhr ein 28-Jähriger aus Nattheim mit seinem Auto die Eichstraße in Zöschingen in nördlicher Richtung und vermutlich auch mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit. Dabei fuhr er auf einen geparkten Nissan auf, den er durch die Wucht des Aufpralls auch noch gegen einen vor diesem geparkten Smart schob.

Zudem überschlug sich der 28-Jährige mit seinem Fahrzeug, glücklicherweise blieb er selbst augenscheinlich unverletzt. Bei dem Mann sei laut Polizei vor Ort eine Alkoholisierung von über 1,3 Promille festgestellt worden. Daraufhin wurde bei ihm eine Blutentnahme durchgeführt, sein Führerschein wurde einbehalten. Er muss sich nun strafrechtlich wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten. Am Pkw des 28-Jährigen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von mindestens 20.000 Euro, an den geparkten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

In Dillingen stoppt die Polizei eine Mofafahrerin, die gekifft hatte

Im Zeitraum zwischen Freitag, 17 Uhr, und Samstag, 8 Uhr, hatte ein Mann aus Zusamaltheim seinen weißen Sprinter in der Wiesenstraße geparkt. Vermutlich streifte in diesem Zeitfenster ein bislang Unbekannter mit seinem Fahrzeug im Vorbeifahren den Kleintransporter. Dadurch wurde der linke Außenspiegel beschädigt und die linke Fahrzeugseite verkratzt, es entstand ein Sachschaden in Höhe von geschätzten 600 Euro. Der Unfallverursacher flüchtete nach dem Anstoß und ist daher unbekannt. Die Polizeiinspektion Dillingen bittet unter der Telefonnummer 09071/56-0 um sachdienliche Zeugenhinweise.

Beamte der Polizei Wertigen kontrollierten am Freitagabend einen Pkw, an dem keine Kennzeichen angebracht waren. Bei der Kontrolle räumte der 42-jährige Fahrer ein, dass der Wagen nicht zugelassen sei und auch kein Versicherungsschutz bestehe. Die Weiterfahrt wurde daraufhin unterbunden und eine Strafanzeige eingeleitet.

Kurz nach 23 Uhr wurde im Gemeindebereich Laugna ein Pkw-Fahrer angehalten. Da der Mann eine Atemalkoholkonzentration von 1,1 Promille hatte, wurde eine Blutentnahme angeordnet und im Krankenhaus Wertingen durchgeführt. Der Führerschein des Mannes sei laut Polizei sichergestellt und an die Staatsanwaltschaft Augsburg übersendet worden.

Gegen Mitternacht desselben Abends stellten Beamte der Polizei Dillingen bei einer Mofafahrerin in Dillingen drogentypische Auffälligkeiten fest. Die 25-Jährige gab an, in den letzten Tagen mehrere Joints geraucht zu haben. Auch bei ihr wurde die Weiterfahrt unterbunden und eine Blutentnahme durchgeführt. (AZ)