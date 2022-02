Betrunkener Autofahrer verursacht 18.000 Euro Schaden in Gundelfingen

Die Polizei Dillingen hat in der Nacht auf Sonntag mehrere betrunkene Autofahrer gestoppt. Ein Mann mit 1,8 Promille übersah einen Kreisverkehr.

Eine Streifenbesatzung der Polizei Dillingen hielt am Samstag kurz vor Mitternacht einen 52-jährigen Autofahrer in der Donaustraße in Dillingen zur Verkehrskontrolle an. Nach anfänglichem Fluchtversuch konnte der Autofahrer nach kurzer Verfolgung von den Beamten angehalten und kontrolliert werden, teilt die Polizei mit. Wie sich herausstellte, hatte der 52-Jährige sein Fahrzeug unter Alkoholeinfluss geführt. Ein Alkoholtest ergab bei dem Mann einen Wert von fast 0,7 Promille. Die Polizisten verboten dem Verkehrsteilnehmer die Weiterfahrt und ordneten gegen ihn eine Blutentnahme an. Gegen den 52-Jährigen wurden aufgrund seiner Alkoholisierung und, weil er Zeichen und Weisungen der Polizeibeamten nicht nachgekommen war, Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

18.000 Euro Schaden an neuem Kreisverkehr in Gundelfingen

Wenig später stellten Beamte der PI Dillingen dann einen Autofahrer unter Drogeneinfluss fest: Gegen 2.15 Uhr kontrollierten sie in der Oberen Hauptstraße im Dillinger Stadtteil Hausen einen 27-jährigen Autofahrer, der sichtlich unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Ein Drogentest bestätigte den vorhergehenden Konsum von Betäubungsmitteln. Die Beamten stellten den Zündschlüssel seines Autos sicher und ordneten eine Blutentnahme an. Den 27-Jährigen erwartet nun ein Bußgeldverfahren.

Eine Autofahrt in Gundelfingen nahm am frühen Sonntagmorgen ein jähes Ende: Ein 46-jähriger Autofahrer verursachte laut Polizei gegen 2.30 Uhr auf der Kreisstraße DLG 12 einen Schaden von 18.000 Euro. Der 46-Jährige war mit seinem Wagen auf der Kreisstraße in Richtung Offingen unterwegs und übersah offensichtlich den neuen Kreisverkehr an der Eimündung zur Kreisstraße DLG 17 nach Peterswörth. Der Autofahrer überfuhr den Kreisel und fuhr anschließend alleinbeteiligt gegen die gegenüberliegende Leitplanke.

Den 46-Jährigen erwartet ein Strafverfahren

Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten bei dem 46-Jährigen erheblichen Alkoholgeruch fest. Ein Alkoholtest lieferte einen Wert von über 1,8 Promille. Die Beamten ordneten gegen den 46-Jährigen daraufhin eine Blutentnahme an und stellten seinen Führerschein sicher. Sein Wagen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Gegen den 46-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. (pol)