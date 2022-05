Betrunkener Radler brettert in Hauswand in Bachhagel

Ein 28-Jähriger war am Wochenende betrunken auf seinem Rad in Bachhagel unterwegs. Seine Fahrt endete, als er ungebremst in eine Hauswand fuhr.

Die Fahrt eines betrunkenen Radfahrers ist am Sonntag abrupt geendet - er krachte ungebremst in eine Hauswand. Dabei erlitt der 28-Jährige schwere Gesichtsverletzungen. Der Rettungsdienst wurde laut der Polizei gegen 17.40 Uhr zu dem gestürzten Radler in die Rosenstraße gerufen. Ein Rettungshubschrauber flog den Radfahrer in die Uniklinik Augsburg. Die Polizei ermittelt gegen den Fahrer nun wegen Trunkenheit im Verkehr.

Polizei erwischt in Lauingen und Dillingen betrunkene Fahrer auf dem Rad und im Auto

Am Wochenende ereigneten sich einige Vorfälle unter Alkoholeinfluss. Ob das Volksfest "Dillinger Frühling", bei dem am Wochenende tausende feierten, der Grund war, ist unklar. In Lauingen erwischte die Polizei bei einer Verkehrskontrolle gegen 2.30 Uhr einen alkoholisierten Mann hinter dem Steuer. Bei der Verkehrskontrolle in der Hanns-Martin-Schleyer-Straße stellten die Beamten beim Alkoholtest einen Wert von über 1,1 Promille fest.

Tausende feiern ausgelassen beim Volksfest Dillinger Frühling

In Dillingen war ein 65-Jähriger mit seinem Rad zu Polizeiinspektion gefahren, um dort eine Anzeige zu erstatten. Bei der Anzeigenaufnahme fiel seine erhebliche Alkoholisierung auf. Der Test ergab einen Wert von über 1,6 Promille. Gegen beide Fahrer ermittelt die Polizei wegen Trunkenheit im Verkehr.

