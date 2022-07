Bezirk Schwaben ehrt das Stifter-Paar hinter den Denzel-Kapellen-Denzel

Dank der „Siegfried und Elfriede Denzel Stiftung“ säumen sieben Kapellen das Schwäbische Donautals. Der Bezirk Schwaben zeichnet das Ehepaar für sein Projekt nun aus.

Kunst, Geschichte, Kultur und Religion zu fördern – dieses Credo hat die Stiftung von Siegfried und Elfriede Denzel gemeinsam mit dem ehemaligen Bezirksheimatpfleger Peter Fassl in einem besonderen Projekt umgesetzt: Sieben Holzkapellen stehen seit 2018 an ausgewählten Radwegen im Schwäbischen Donautal.

Die von der „Siegfried und Elfriede Denzel Stiftung“ finanzierten Bauten sind modern und nachhaltig gestaltet und laden zum Entdecken und Innehalten ein.

Das innovative Projekt sowie das Engagement des Ehepaares hat der Bezirk Schwaben anlässlich einer Exkursion zu den Kapellen nun mit der Sieben-Schwaben-Medaille ausgezeichnet: „Mit ihren modernen Wallfahrtsorten setzt das Ehepaar Denzel ein architektonisches Zeichen – für das Handwerk des Kapellenbaus, für Momente der Besinnung und für unsere schwäbischen Traditionen“, hob Bezirkstagspräsident Martin Sailer in seiner Laudatio hervor. „Dieses Engagement verdient eine besondere Auszeichnung.“

Wer die "Sieben-Schwaben-Medaille" bekommt

Das Projekt der „Siegfried und Elfriede Denzel Stiftung“ hat seinen Schwerpunkt im Landkreis Dillingen und ist inspiriert durch das Wegenetz der Vorfahren, in dem religiöse Zeichen wie Kapellen Maß und Orientierung gaben.

Bezirkstagspräsident Martin Sailer (rechts) hat Siefried Denzel die Sieben-Schwaben-Medaille überreicht. Foto: Elisabeth Heisig

Diese geistliche Kartierung ist laut Pressemitteilung Anregung für die Holzkapellen an dem neuen Radwegenetz. Interessierte können die sieben Kapellen bereits an den Radwegen im Schwäbischen Donautal besuchen: von Gundelfingen über Emersacker und Unterliezheim bis nach Oberbechingen, in der Ludwigschwaige, Kesselostheim und Oberthürheim.

Das Projekt Sieben Kapellen 1 / 3 Zurück Vorwärts Die "Sieben Kapellen" entlang der Radwege im schwäbischen Donautal sind ein Projekt der Siegfried und Elfriede Denzel Stiftung.

Im Jahr 2017 entstand die Idee, entlang der neuen Radwege Kapellen zu errichten: zum Halten, Rasten, zur Besinnung und auch zum Schutz. Die Stifter wollen damit eine religiöse Landmarke setzen.

Weitere Kapellen sind: Kapelle Gundelfingen am Radweg nach Offingen von Hans Engel, Kapelle Unterliezheim von Johan Pawson, Kapelle Emersacker von Wilhelm Huber, Kapelle Oberbechingen von Frank Lattke und Kapelle Kesselostheim von Staab Architekten.

Die Sieben-Schwaben-Medaille wird an Menschen verliehen, die sich Verdienste um das Gemeinwohl im Bezirk Schwaben erworben haben. Die Auswahl der geehrten Bürgerinnen und Bürger trifft der Bezirkstagspräsident. (AZ)