Bezirkstag: Binswangerin Heidi Terpoorten ist Spitzenkandidatin der Grünen

Der Gundelfinger Direktkandidat für den Landtag, Constantin Jahn, rangiert auf Platz zwölf der Wahlkreisliste für den Landtag.

Die Grünen haben jetzt ihre Wahlkreislisten in Schwaben für die Wahl des Landtags und des Bezirkstags am 8. Oktober aufgestellt. Die Binswangerin Heidi Terpoorten ist dabei auf Platz eins der Liste für den Bezirkstag gewählt worden.

Grüne im Stimmkreis Augsburg-Land/Dillingen setzen auf zwei Dinge

Die Grünen im Stimmkreis Augsburg-Land-Dillingen setzen laut Pressemitteilung sowohl auf Erfahrung als auch Erneuerung. Während die Kreisrätin und Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bezirkstag Heidi Terpoorten eine langjährige Tätigkeit in kommunalen Ämtern in die politische Arbeit einbringen kann, will Constantin Jahn seine berufliche Erfahrung im politischen Arbeiten im Wahlkampf nutzen. Terpoorten konnte mit ihrer Rede die Delegierten überzeugen, sie unangefochten als Spitzenkandidatin auf Platz 1 der Bezirksliste zu wählen. Sie schilderte laut Mitteilung "die Erfolge, die die Fraktion der Grünen in der jetzigen Wahlperiode errungen hat". Terpoorten führte an, dass Sozial- und Umweltpolitik im Bezirkstag "seither eine sichtbare grünere Handschrift trägt". Die Politikerin aus Binswangen machte deutlich: “Das gab es vorher nie. Wir gestalten mit. Und das soll auch so bleiben!“

Der Gundelfinger Jahn will das "gute Ergebnis ausbauen"

Der Gundelfinger Constantin Jahn, der erstmals bei einer Landtagswahl antritt, schilderte in seiner Rede, wie wichtig ihm Wertegebundenheit in der Politik sei, besonders in Zeiten, in der sich die Krisen überschlagen. Jahn benannte als klares Ziel für die kommende Wahl: “Wir wollen das gute Ergebnis von 2018 nicht nur verteidigen, sondern wenn möglich noch ausbauen. Wir wollen die Menschen nicht nur inhaltlich überzeugen, sondern ihnen auch vermitteln, dass wir Grüne niemanden zurücklassen.“ Mit dem Votum der Delegierten für Platz zwölf der Liste wird Jahn nun in den Landtagswahlkampf ziehen. Kreissprecherin Angela von Heyden und Kreissprecher Niklas Zöschinger freuen sich jedenfalls "auf einen tollen Wahlkampf". (AZ)

