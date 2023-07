Landkreis Dillingen

18:00 Uhr

Biolandwirt aus Haunsheim nach heftigem Unwetter: "Das tut weh"

Plus Das Unwetter vor einer Woche hat in bestimmten Orten im Kreis Dillingen massive Schäden verursacht. Teils sind hundert Prozent Ernteausfälle zu beklagen.

Von Simone Fritzmeier Artikel anhören Shape

Es ist ein trauriger Anblick. Alle Folientunnel sind zerstört, die kleinen Pflänzchen hatten keine Chance. Ob Zucchini, Kohlrabi, Salat oder Wassermelone – alles ist kaputt. Auch die Paprika- und Tomatenernte sind für Christian Bösch gelaufen. Der 27-jährige Betriebsleiter vom Raschbrunnenhof in Haunsheim ist aktuell mit einer Sache beschäftigt: aufräumen. Das Unwetter vergangene Woche, speziell am Mittwochabend, hat auf seinen Feldern, auf dem Hof und im Haus massive Schäden hinterlassen. "Ja, es hat alles komplett verhagelt. Unsere gesamten Freilandkulturen sind kaputt, beim Rapsanbau haben wir hundert Prozent Verlust. Da ist gar nichts mehr übrig", erzählt der Biolandwirt. Und damit ist er nicht allein.

Schon am Vorabend, am Dienstag, ist Starkregen im gesamten Landkreis Dillingen gefallen. Der, sagt auch der Raschbrunnenhof-Chef, sei nicht ganz so schlimm gewesen. Keine 24 Stunden später sah die Welt anders aus – und das teils nur an bestimmten Orten. Wassermassen, dicke Hagelkörner und heftigster Sturm haben sich am frühen Mittwochabend hauptsächlich rund um Medlingen, Haunsheim bis Frauenriedhausen, Mödingen und Wittislingen ausgebreitet. Ausläufer gab es in der gesamten Region. Haunsheims Bürgermeister Christoph Mettel beschreibt die Situation im Ort auch Tage danach so: "Es ist übel, das Unwetter ist bei uns immer noch das Thema." Vor allem die Folgen. Gartenhütten, Dächer, Gemüsegärten – viel sei nicht heil geblieben. Auch unzählige Bäume wurden umgerissen. Es brauche Wochen, bis der Wald wieder aufgeräumt sei.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen