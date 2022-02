Blitzeis sorgt für viele Unfälle im Landkreis Dillingen

In Finningen, Höchstädt, Wittislingen und Lauingen hat es je ordentlich gekracht. Es kommt zu hohen Sachschäden.

Die Polizei Dillingen meldet mehrere Unfälle, die am Montag im Landkreis Dillingen passiert sind. Gegen 7.45 Uhr rutschte ein 35- jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Fahrzeug beim Versuch von der Bergheimer Straße auf die Hauptstraße in Finningen einzubiegen aufgrund von Schneeglätte gegen den Zaunpfosten eines Eckgrundstücks. Dabei entstand ein Sachschaden von 5000 Euro.

Fahrbahn in Finningen war schneebedeckt

Zu einem weiteren Unfall auf Grund Schneeglätte kam es gegen 7 Uhr in Höchstädt. Hierbei rutschte der 16-jährige Fahrer eines Leichtkraftfahrzeuges auf einen vor ihm verkehrsbedingt haltenden BMW einer 23-Jährigen. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von 2000 Euro.

19 Bilder Mit Salz und Sole gegen Schnee und Eis: Die Räumdienste sind im Kreis Dillingen im Dauereinsatz Foto: Christina Brummer

Gegen 8.20 Uhr kam schließlich eine 24-jährige Autofahrerin an der Einmündung der Kreisstraße DLG 36 in Dillingen auf die Staatsstraße 2212 auf Grund von nicht angepasster Geschwindigkeit und schneebedeckter Fahrbahn ins Rutschen und kam von der Fahrbahn ab. Dabei überfuhr sie mehrere Verkehrszeichen. Es entstand ein Sachschaden von2000 Euro.

Fahrzeuge nach Unfall in Wittislingen nicht mehr fahrbereit

Ebenfalls am Montag, gegen 16.45 Uhr, kam es an der Einmündung der Kreisstraße DLG 7 auf die Kreisstraße DLG 35 in Wittislingen zu einem Abbiegeunfall, nachdem eine 51-jährige Pkw-Fahrerin von Wittislingen kommend auf die Kreisstraße 35 in Richtung Lauingen abbiegen wollte und dabei einen vorfahrtsberechtigten Pkw übersah. Dessen 45-jähriger Fahrer konnte nicht mehr ausweichen und beide Fahrzeuge stießen zusammen. Beide Fahrzeuge wurden dabei erheblich beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. (pol)

