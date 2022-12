Böllern an Silvester: Des Menschen Freud', der Tiere Leid

Plus Der Spaß hat Schattenseiten: Für die Tierwelt ist der Krach schlimm. Wie kann man für diese den Jahreswechsel erträglicher machen? Das sagen Experten aus dem Kreis Dillingen.

In den Tagen nach Silvester sieht Katja von Schlippenbach Dinge an ihren vierbeinigen Patienten, die sonst eher selten sind. Da bekommt die Tierärztin etwa Hunde ins Haus, die sich losgerissen und sich dann tagelang die Pfoten blutig gelaufen haben. Der Grund für die Panik ist immer der gleiche: der Lärm durch Böller.