Borkenkäfer überrollt den von Hitze gestressten Wald im Kreis Dillingen

Plus Gerade bei Fichten und Kiefern ist der Borkenkäfer-Befall besorgniserregend. In Bayern ist besonders Nordschwaben betroffen.

„Die lang anhaltende Hitze und Trockenheit hat unserem Wald schon genug geschadet. Und jetzt kommt auch noch der Borkenkäfer und gibt den geschwächten Bäumen den Rest“, sagt Diplom-Forstingenieur Johann Stuhlenmiller von der Forstbetriebsgemeinschaft (FBG) Dillingen. Dabei betrachtet er mit sorgenvollen Falten auf der Stirn das neueste Borkenkäfer-Monitoring in Bayern. Da gibt es fast keinen Fleck auf der Karte, wo nicht der Käfer bereits seinen Angriff gestartet hat. In der Region Nordschwaben ist dabei mit der stärkste Befall zu verzeichnen.