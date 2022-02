Landkreis Dillingen

20:30 Uhr

Breitet sich neben Corona jetzt die Grippe im Landkreis Dillingen aus?

Plus Husten, Schnupfen, Fieber, die Grippe kommt schon wieder - oder? Fragen an das Dillinger Gesundheitsamt. Denn die Symptome könnten auch am Coronavirus liegen.

Von Cordula Homann

Wie stark breitet sich die Grippe im Landkreis Dillingen gerade aus?



Dr. Uta-Maria Kastner: Bis jetzt wurden uns seit Anfang des Jahres vereinzelte Influenza- Fälle gemeldet. Ob das in diesem Jahr auf den Beginn einer Grippewelle hindeutet, bleibt abzuwarten. Die Grippeschutzimpfung ist nach wie vor auch wichtig. Insgesamt wurden dem Gesundheitsamt in dieser Saison 17 Influenzafälle gemeldet. Demgegenüber gab es in der zurückliegenden Grippesaison keinen gemeldeten Influenzafall.

