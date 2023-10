Briefwahl ist im Landkreis Dillingen so beliebt wie noch nie

Im Vergleich zur Landtagswahl vor fünf Jahren wählen heuer viel mehr Landkreisbürger von zu Hause aus. In manchen Gemeinden ist es mittlerweile mehr als die Hälfte.

Für die einen gehört er einfach mit dazu: der Gang zur Urne am Wahlsonntag. Viele Wählerinnen und Wähler schätzen den persönlichen Kontakt zu den Wahlhelferinnen und Wahlhelfern und nutzen die Stimmabgabe für einen Sonntagsspaziergang. Doch immer Menschen setzen ihr Kreuz schon zu Hause und schicken den ausgefüllten Stimmzettel per Post an die Wahlämter vor Ort – Stichwort Briefwahl. Die Gründe sind vielfältig: Manche sind im Urlaub, andere nicht mehr mobil genug, um persönlich an der Wahlurne zu erscheinen, und wiederum andere schätzen die Bequemlichkeit des Votums per Brief. Im Landkreis Dillingen haben in einigen Kommunen schon jetzt mehr Menschen Briefwahl gemacht als vor fünf Jahren.

"Wir beobachten schon seit Jahren eine Tendenz zu mehr Briefwahl", erklärt Peter Hurler, Pressesprecher des Landratsamts. Die jüngsten Zahlen spiegelten das sehr stark wider. Laut einer Erhebung des Landratsamts haben bis zum 25. September gut 34 Prozent der Landkreisbürgerinnen und -bürger Briefwahlunterlagen beantragt. Zum Vergleich: Vor fünf Jahren hatten bis zum Ende der Wahl nur 27 Prozent ihre Stimme per Briefwahl abgegeben.

In Blindheim gibt es mehr Briefwähler als Urnengänger

In manchen Gemeinden sind die Bürgerinnen und Bürger besonders fleißig bei der Briefwahl. In Blindheim zum Beispiel gibt es mehr Wahlberechtigte, die vorhaben, von zu Hause aus zu wählen, als solche, die ins Wahllokal kommen möchten. Knapp über 50 Prozent haben sich dort schon ihren Wahlschein zuschicken lassen. In Finningen ergibt sich mit 49 Prozent Briefwählerinnen und -wählern ein ähnliches Bild. Vor fünf Jahren waren es dort gerade mal 34 Prozent. Im Landkreis gibt es keine Kommune, deren Bürgerinnen und Bürger im Vergleich zu 2018 weniger Briefwahl machen.

Theoretisch können zwar alle, die Briefwahlunterlagen beantragen, am Wahlsonntag noch zur Urne gehen. Wie Jan Koenen, Sprecher der Stadt Dillingen informiert, müssen Wählerinnen und Wähler lediglich ihren Wahlschein mitbringen. "Das ist aber die absolute Ausnahme", so Koenen. Der Anteil sei verschwindend gering. Man könne also davon ausgehen: Fast alle die Briefwahl beantragen, machen auch Briefwahl.

Bis wann die Briefwahl im Landkreis Dillingen noch möglich ist

Wie das bayerische Innenministerium informiert, können Kurzentschlossene noch bis Freitag 15 Uhr ihre Briefwahlunterlagen anfordern. Bis dahin können die Wahlämter die Wahlscheine und Stimmzettel noch rechtzeitig verschicken. Wer am Wahltag plötzlich krank wird oder aus anderen Gründen nicht zum Wahllokal kommen kann, kann in Ausnahmefällen noch am Sonntag seine Briefwahlunterlagen anfordern. Die ausgefüllten Stimmzettel müssen aber bis spätestens Sonntagabend, 18 Uhr, bei der Gemeinde eingegangen sein.

Lesen Sie dazu auch