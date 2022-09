Baustelle an der Großen Kreuzung: Richtung Norden geht nichts mehr

An der Großen Kreuzung in Dillingen geht nichts in Richtung Norden. Unannehmlichkeiten verursacht aber die Sperrung der Bundesstraße 16 in Schwenningen.

Im Volksmund ist sie immer noch die Große Kreuzung in Dillingen. Dort treffen die Altheimer Straße und die Kapuzinerstraße auf die alte B16. In der Realität ist das Verkehrsaufkommen an der Taxispark-Kreuzung inzwischen allerdings höher. Dort fließt der Verkehr von Süden her kommen über den Georg-Schmid- und Hogenring zur neuen B16. Links geht’s nach Lauingen, rechts nach Donauwörth in Richtung Große Kreuzung. Dort ist seit Wochenbeginn die Linksabbiegespur in Richtung Altheimer Straße gesperrt. Der Abschnitt bis zur Röhmstraße erhält einen neuen Fahrbahnbelag. Das Projekt steht in Zusammenhang mit dem Ausbau der Bahnhofstraße. Dabei wird eine neue Anbindung an die Altheimer Straße geschaffen, erläutert der städtische Pressesprecher Jan Koenen auf Anfrage. Und deshalb wird nun gleich der Abschnitt zwischen Großer Kreuzung und Bahnunterführung saniert.

Der restliche Ausbau der Bahnhofstraße zwischen Rewe und Altheimer Straße kostet 560.000 Euro. Unter anderem wird ein drei Meter breiter Geh- und Radweg entlang des Parkhauses geschaffen. Die Oberflächensanierung in der Altheimer Straße kommt voraussichtlich auf etwa 41.000 Euro, informiert Koenen. Mit dem Schulbeginn am 13. September soll der Abschnitt wieder befahrbar sein. "Wir haben diese Arbeiten extra in die Ferien gelegt", teilt der Pressesprecher mit.

Lkw-Fahrer irren mit Sattelschleppern durch Schwenninger Siedlungen

Die Straßenbaustelle mit den größten Auswirkungen liegt in diesen Tagen in der Region eindeutig zwischen Schwenningen und Tapfheim. Dort erhält die Bundesstraße 16 einen neuen Fahrbahnbelag. Der Verkehr wird ab Höchstädt in Richtung Bissingen und von dort nach Tapfheim umgeleitet. "Obwohl die B16 in Schwenningen gesperrt ist, probieren viele trotzdem, ob sie durchkommen", bedauert Bürgermeister Johannes Ebermayer. Einige Lkw-Fahrer seien mit ihren Sattelschleppern bereits durch die Siedlung geirrt. Die Klagen von Bürgern und Bürgerinnen nähmen deshalb zu, es kam die Forderung nach Tempo-30-Zonen auf. Die aufgestellten weißen Tafeln der Umleitungen hätten nicht die Signalwirkung wie die alten Schilder, vermutet der Rathauschef. Früher sei auf den gelben Schildern mit durchgestrichenen Ortsnamen auf die Sperrung hingewiesen worden.

Kundige Autofahrer und Autofahrerinnen hätten zuletzt auch den Schleichweg von Tapfheim in Richtung Dettenhart und dann nach Schwenningen genommen. Dabei seien auch im Ort Verbotsschilder missachtet worden. Und einige Fahrer und Fahrerinnen saßen dann wenige Meter nach dem Bahnübergang mit dem Unterboden ihrer Autos auf der Fräskante zur B16 auf. Ebermayer bittet Verkehrsteilnehmende, doch die ausgeschilderte Umleitung zu nehmen. Bis Mitte September sollen die Bauarbeiten dauern. "Wir dürfen uns jetzt schon auf einen geräuschreduzierenden Fahrbahnbelag freuen", sagt der Schwenninger Bürgermeister. Bei Blindheim soll die B16 ab September ebenfalls für etwa vier Wochen gesperrt werden. Denn dort wird die Feldwegbrücke, die zum Aussichtsturm führt, saniert.

In Buttenwiesen beginnt 2023 der zweite Bauabschnitt

In der Region gibt es gegenwärtig einige weitere große Baustellen. Seit Monaten ist die Ortsdurchfahrt Buttenwiesen gesperrt. Bis Anfang Oktober soll der erste Abschnitt fertiggestellt werden, im Frühjahr 2023 geht es - ebenfalls mit Vollsperrung - mit dem zweiten Abschnitt weiter. In Holzheim steht ebenfalls ein großes Straßenbauprojekt in den Startlöchern - der Ausbau der Ortsdurchfahrt von der Einmündung Dillinger Straße bis östlicher Ortsausgang Richtung Eppisburg. Der Baubeginn ist noch im September vorgesehen. Bis Ende 2023 werden die Arbeiten laut Planung laufen - unter Vollsperrung. Ausgebaut werden auch die Ortsdurchfahrten in Oberliezheim und Unterbechingen. Die Ortsdurchfahrt Oberthürheim soll Ende September fertig werden, ebenfalls im Herbst kann der Ausbau der Ortsdurchfahrt Gaishardt abgeschlossen werden.

