Bürger aus dem Kreis Dillingen fallen im Internet auf Betrüger herein

Zwei weitere Fälle von Betrügereien im Internet meldet die Polizeiinspektion Dillingen. Ein Lauinger witterte ein Schnäppchen beim Autokauf, der Wagen aus England kommt aber nicht an.

Erneut sind zwei Bürger aus dem Landkreis Dillingen auf Betrüger im Internet hereingefallen. Ein Syrgensteiner hat am 1. Februar über ein Internetportal eine Hecktür für einen VW-Bus gekauft. Er einigte sich nach Angaben der Polizei auf einen Kaufpreis von 740 Euro.

Der Syrgensteiner überwies das Geld auf ein Bankkonto, die VW-Hecktür wurde aber nicht geliefert

Das Geld überwies der Mann direkt auf ein hinterlegtes Bankkonto. Die Türe wurde jedoch nie geliefert, auch der Verkäufer meldete sich nicht mehr.

Der zweite Betrugsfall spielt in Lauingen: Ein Mann witterte am 11. Februar ein Autoverkaufsportal ein vermeintliches Schnäppchen, nachdem er einen Mercedes Vito mit deutschen Kennzeichen im Angebot fand, der jedoch in England stehen würde.

Der Wagen sollte aus England mit einer Spedition geliefert werden

Nach mehrfachen Schriftverkehr einigte sich der Lauinger mit dem angeblichen Verkäufer auf eine Summe von 8500 Euro, wobei die Summe auf zwei englische Konten aufgeteilt wurde. Der Wagen sollte dann per Spedition geliefert werden, kam aber nie an. Auch der Verkäufer ist nun nicht mehr erreichbar. (pol)

Tipps zum Schutz vor Betrug gibt die Polizei im Netz.