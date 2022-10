Bürger im Kreis Dillingen fallen im Internet auf Betrüger herein

Die Polizei meldet drei Fälle, bei denen Menschen im Kreis Dillingen auf Betrüger im Netz hereingefallen sind. Ein Lauinger wollte eine teure Luxus-Uhr kaufen.

Eine Holzheimerin hat, wie die Polizei jetzt mitteilte, am 27. September über ein Kleinanzeigenportal einen Haarföhn gekauft. Sie bezahlte die geforderte Summe von 280 Euro per Transferdienst mit Freundeoption. Damit wird laut Polizeibericht auf eine Gewährleistung der Lieferung jedoch verzichtet. Die Ware kam schließlich nie an.

Die Rolex-Uhr erhält der Käufer nicht

Ein Lauinger erwarb am 4. Oktober über ein Onlineportal eine Rolex-Uhr im Wert von 1700 Euro. Der Mann sollte vorab 850 Euro auf ein deutsches Konto überweisen. Als Sicherheit übermittelte der angebliche Verkäufer ein Bild seines Personalausweises und seine Bankkarte. Nachdem der Lauinger das Geld überwiesen hatte, wurde er mehrfach vertröstet, die teure Uhr erhielt er aber nicht.

Ein Holzheimer kaufte am 5. Oktober über eine Onlineplattform einen Fahrradträger im Wert von 600 Euro. Er überwies den Betrag auf ein deutsches Bankkonto, danach wurde der Mann mehrfach vertröstet, bis sich der angebliche Verkäufer nicht mehr meldete. (AZ)

