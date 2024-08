Bürger im Landkreis Dillingen werden bei Online-Käufen geprellt

Zwei Bürger aus dem Landkreis Dillingen wurden in diesen Tagen bei Online-Käufen geprellt. Eine 46-Jährige aus dem westlichen Landkreis überwies am Dienstag für den Erwerb von Konzertkarten einen Geldbetrag in Höhe von 170 Euro auf das Konto eines bisher unbekannten Betrügers. Die Karten hatte der Unbekannte in einem sozialen Netzwerk angeboten. Nachdem die 46-Jährige den vermeintlichen Kauf per Sofortüberweisung tätigte, brach der Unbekannte laut Polizeibericht den Kontakt zu ihr ab. Die Karten wurden nicht übersandt.

Nach der Anzahlung von 200 Euro bricht der Kontakt ab

Ein 56-jähriger Landkreisbürger wurde über einen Online-Fahrzeugmarkt auf ein darin inseriertes Auto aufmerksam. Der Mann überwies am Mittwoch per Direktüberweisung eine Anzahlung in Höhe von 200 Euro auf das Konto des vermeintlichen Verkäufers. Auch hier brach daraufhin der Kontakt ab. Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt in beiden Fällen nun wegen Warenbetrugs. (AZ)