Bürger verlieren 1100 Euro bei Betrügereien im Landkreis Dillingen

Zwei Einwohner aus dem Landkreis Dillingen haben im Internet Ware bestellt und sie nie erhalten. Ein Betrüger nutzte sogar einen gekauften Personalausweis.

Zwei Landkreisbürger sind Opfer von Betrug im Internet geworden. Ein 26-jähriger Einwohner aus dem östlichen Landkreis Dillingen überwies am 10. November an einen bisher unbekannten Betrüger mittels nichtversicherter Geldtransaktion 940 Euro für ein Kernbohrgerät, das der Unbekannte in einem Kleinanzeigenportal zum Verkauf angeboten hatte. Für die Kaufabwicklung übersandte der Täter die Lichtbilder eines Personalausweises, die er widerrechtlich im Internet für Betrugszwecke erlangt hatte. Die Lieferung der Ware blieb aus und der vermeintliche Verkäufer reagierte nicht mehr auf Nachfragen des 26-Jährigen.

En 63-Jähriger wird um 200 Euro gebracht

Ebenfalls Opfer eines Warenbetrugs wurde ein 63-Jähriger aus dem westlichen Landkreis bereits Anfang November. Der Mann wurde auf einer Online-Auktionsplattform auf einen darin angebotenen Digitalcamcorder aufmerksam. Nach Verhandlungen mit dem vermeintlichen Verkäufer einigten sich beide auf einen Preis von 200 Euro. Auch hier ließ sich der Käufer zu einem nicht versicherten Zahlungstransfer überreden. Nachdem die Ware nicht geliefert wurde und der 63-Jährige nachgehakt hatte, wurden sämtliche Auktionen des Anbieters gelöscht. In beiden Fällen erstatteten die Betrogenen Anzeige bei der Polizei Dillingen. (AZ)