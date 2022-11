Christliches Wort: Eine Frohbotschaft – wenn auch auf den zweiten Blick

Jugendpfarrer Bernd Udo Rochna von der katholischen Jugendstelle Donauwörth und katholischen Landjugendbewegung Augsburg spricht über die aktuelle Krisenzeit.

Krieg, Terror, wirtschaftliche Krisen und nicht zu vergessen die noch nicht überwundene Coronapandemie bestimmen nach wie vor die Meldungen und Berichterstattungen unserer Tage und ein Ende diesbezüglich ist wohl leider noch lange nicht in Sicht. Angesichts solcher Entwicklungen könnte einem wirklich manchmal die düstere Ahnung beschleichen, wir würden uns in einer Art „Endzeit“ befinden und der Untergang unserer Gesellschaften stünde sprichwörtlich bereits vor der Tür. Und wenn man nun einen Blick in das Evangelium des kommenden Sonntags wirft, so werden scheinbar derartige Befürchtungen noch untermauert, ja vielleicht geradezu bestätigt.

Ist da doch auch von Konflikten zwischen den einzelnen Völkern, von Seuchen und sogar von Verrat durch engste Freunde und Familienangehörigen die Rede. Wohl wahrlich echte Droh- und Schreckensbotschaft, mit welcher wir hier konfrontiert werden, oder? Ist es denn wirklich so? Für mich persönlich sprechen zwei entscheidende Aspekte gegen dieses in meinen Augen vorschnelle Urteil diesen Abschnitt aus dem 21. Kapitel des Lukasevangeliums betreffend. Zum einen ist dies jener Umstand, nach welchem Jesus hier eindeutig davor warnt, sich vorschnell in Panik versetzen zu lassen und in Folge derer, jedem blind zu vertrauen, der sich als der angebliche Retter und Messias ausgibt. Ein Hinweis, welcher gerade für die heutige Zeit wohl aktueller nicht sein könnte.

Menschen fühlen sich unsicher

Gerade in Zeiten von Krisen und damit großen Unsicherheiten neigen wir Menschen erfahrungsgemäß sehr leicht dazu, selbsternannten „Heilsbringern“ sehr schnell und damit meist unreflektiert unser Gehör und leider auch oft unser Vertrauen zu schenken. Der Grund für ein derartiges Verhalten lässt sich unschwer erahnen: Zeichnen sich eben beschriebene Zeitgenossen ja meist dadurch aus, dass sie ganz einfache Lösungen für meist sehr komplexe Probleme anbieten und auch sehr schnell einen „Schuldigen“ für alle Miseren, welche wir gerade durchleben müssen, benennen können.

Wie mit Notlagen umgegangen werden kann

So dürften wohl die zahlreichen Verschwörungstheoretiker, aber auch die vielen Demagogen auf dem politischen Sektor unserer Tage ganz deutlich unter diese Kategorien fallen und hier rät Jesus eben zur Vorsicht und ermutigt uns, diese scheinbar so schlüssigen Aussagen mal einer näheren Betrachtung zu unterziehen um dadurch sowohl diese als auch damit deren „Schöpfer“ entsprechend zu entlarven. Und dann wäre ja noch die zentrale Aussage dieses Evangeliums, nach welcher wir gerade in Notlagen unser Vertrauen ganz auf Gott setzen dürfen und dass dieser die Dinge dann letztendlich doch zum Guten lenken wird. Und auch hier erweist sich das erwähnte Beispiel von der Anklage und der entsprechenden Verteidigungsrede in hohem Maß als aktuell für unsere Zeit.

Jugendpfarrer Bernd Udo Rochna schreibt im christlichen Wort über die Chance in Krisen. Foto: Thomas Hilgendorf (Archivbild)

Immer häufiger kommt es doch vor, dass wir Christen uns für unseren Glauben rechtfertigen müssen und in der Öffentlichkeit für unsere Überzeugungen immer mehr und auch heftiger angegangen werden. Und hier sichert uns Jesus nun zu, dass uns in derartigen Situationen die rechten Worte eingegeben werden. Dies konnte ich bereits selbst erleben und war sehr überrascht, wie selbstsicher und fundiert meine Argumentation war, obwohl diese doch sehr spontan erfolgen musste. Gottvertrauen in Kombination mit einer guten Portion Gelassenheit und der Fähigkeit zur Reflektion. Wenn wir dadurch immer mehr unser Handeln leiten lassen, dann werden wir sicherlich auch dieser nicht ganz einfachen Zeit Gutes und Wertvolles abgewinnen können.

Lesen Sie dazu auch